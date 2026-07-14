Sénégal: « Bank to wallet », une révolution sans limites ? (1/2)

Le téléphone portable est en train de supplanter le guichet bancaire. En quelques années, le « bank to wallet », qui permet de transférer instantanément de l'argent d'un compte bancaire vers un portefeuille électronique et inversement, s'est imposé comme l'une des innovations les plus marquantes de la finance numérique au Sénégal. Les innovations se multiplient et interrogent sur l'avenir des banques.

Au-delà d'une simple évolution technologique, le « bank to wallet » est en train de bouleverser les habitudes des clients, transforme le modèle économique des banques et accélère l'inclusion financière. Désormais, retirer son salaire, payer ses factures, effectuer un transfert ou approvisionner son portefeuille électronique ne nécessite plus un déplacement en agence. Quelques clics suffisent.

À la fin de chaque mois, Mamadou Thiam ne connaît plus les longues files d'attente devant les distributeurs automatiques. Pour ce salarié du secteur privé, le « bank to wallet » a changé sa manière de gérer son argent. « Avant, je perdais beaucoup de temps devant les Gab, surtout les jours de paie. Aujourd'hui, je fais le transfert sur mon téléphone et je retire l'argent dans un point de service proche de chez moi. C'est plus rapide et beaucoup plus pratique », raconte-t-il.

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Le constat est partagé par Fatou Senghor, responsable des ressources humaines. Pour elle, l'innovation ne représente pas seulement un gain de temps ; elle renforce également la sécurité des opérations.

« C'est moins risqué que de sortir d'une banque avec d'importantes sommes en espèces. Dès que mon salaire est crédité, je peux immédiatement payer mes factures, transférer de l'argent à mes proches ou effectuer différents paiements sans quitter mon bureau », explique-t-elle.

Une nouvelle étape dans la digitalisation bancaire

Ces témoignages illustrent la profonde mutation des usages bancaires. Le téléphone portable devient progressivement le premier point d'accès aux services financiers. Les opérations autrefois réalisées exclusivement dans les agences ou devant les distributeurs automatiques sont désormais accessibles 24/24, quel que soit le lieu où se trouve le client. Cette disponibilité permanente modifie la relation entre les banques et leurs usagers en plaçant la rapidité, la simplicité et la mobilité au coeur de l'expérience client.

Le « bank to wallet » marque une nouvelle étape dans la transformation numérique engagée par les établissements bancaires. Longtemps confrontés aux réclamations liées aux longues attentes devant les guichets automatiques ou aux pannes des distributeurs, les clients disposent, aujourd'hui, d'une solution qui réduit considérablement ces contraintes.

Cette évolution résulte d'une collaboration étroite entre les banques et les opérateurs de monnaie électronique. Sur les 29 banques présentes sur le marché sénégalais, une vingtaine sont déjà connectées aux plateformes Wave ou Orange Money.

Les agences changent de vocation

Les clients peuvent ainsi transférer instantanément leurs fonds du compte bancaire vers leur portefeuille électronique, mais également effectuer le mouvement inverse sans formalité particulière. Cette interconnexion constitue une avancée majeure dans la construction d'un écosystème financier totalement numérique.

Pour les banques, cette révolution répond à une évolution profonde des attentes de la clientèle. Les usagers recherchent des services accessibles à tout moment, simples à utiliser et exécutés en temps réel. Les établissements financiers investissent ainsi massivement dans la digitalisation afin d'améliorer l'expérience client tout en réduisant les coûts de traitement des opérations courantes.

Cette révolution numérique ne signifie pas pour autant la disparition des agences bancaires. Leur rôle évolue. « La dernière fois que je suis allée dans une agence remonte à plusieurs mois. Aujourd'hui, presque toutes les opérations sont accessibles depuis mon téléphone. Je ne vois plus l'utilité de me déplacer pour un simple retrait ou un transfert », confie Fatou Senghor.

Un responsable d'une banque de la place, ayant requis l'anonymat, estime que cette mutation était devenue inévitable. « Les agences seront de moins en moins des lieux de transaction. Elles deviennent des espaces de conseil où les clients viennent pour les crédits, les investissements, la gestion patrimoniale ou l'accompagnement des entreprises. Les opérations de caisse migrent progressivement vers les canaux numériques », explique-t-il.

Cette réorganisation présente également un intérêt économique pour les établissements financiers. En orientant les opérations les plus simples vers les applications mobiles et les portefeuilles électroniques, les banques désengorgent leurs agences, réduisent les délais d'attente et peuvent consacrer davantage de ressources humaines aux activités à forte valeur ajoutée.

Le Sénégal confirme son leadership régional

Le conseiller bancaire remplace progressivement le caissier comme principal interlocuteur du client. L'essor du « bank to wallet » s'inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation des services financiers. Les chiffres publiés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) confirment cette progression.

En 2024, le Sénégal représente 24,1 % du volume des transactions de monnaie électronique réalisées dans l'Uemoa, contre 22,7 % un an auparavant. Le pays devient ainsi le premier marché de l'Union, devant la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Cette performance traduit l'adoption croissante des solutions numériques aussi bien par les particuliers que par les entreprises.

La Bceao souligne également que la monnaie électronique demeure le principal moteur de l'inclusion financière dans l'Union. En 2024, elle contribue à 57,2 % du taux global d'inclusion financière, établi à 73,6 %, contre 72,3 % en 2023. Cette progression est portée par le développement des paiements via Qr Code, du crédit digital et des transferts internationaux sur portefeuille électronique, ainsi que par l'interopérabilité croissante entre banques, établissements de monnaie électronique et systèmes financiers décentralisés.

Une révolution qui appelle à une meilleure éducation financière

Cette facilité d'accès aux fonds transforme toutefois les comportements de consommation. Ismaïla Wane reconnaît qu'il dépense davantage depuis qu'il utilise régulièrement le « bank to wallet ». « Comme mon argent est disponible en permanence, je fais parfois des achats impulsifs. J'épargne moins qu'avant », admet-il.

Ce constat rappelle que la révolution numérique ne se limite pas à une question de technologie ; elle modifie aussi la manière dont les ménages gèrent leur budget. La disparition des contraintes liées aux déplacements ou aux retraits d'espèces réduit les freins psychologiques à la dépense.

Pour les banques comme pour les autorités monétaires, le défi consiste désormais à accompagner cette transformation par des actions d'éducation financière afin d'encourager une utilisation responsable des services numériques.