Sénégal: Le ministre de l'Intérieur appelle à 'une collaboration franche' entre population et FDS

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a préconisé "une collaboration franche" entre les les forces de défense et de sécurité et les populations, invitant ces dernières à adopter une attitude exemplaire lors des contrôles.

Il supervisait, dans la nuit de lundi à mardi, une opération combinée de sécurisation menée par la Police et la Gendarmerie nationales, marquée par le déploiement de 650 hommes et femmes dans plusieurs quartiers de Dakar tels que Grand Yoff, Gadaye, Diamalaye et Yoff.

Cette opération a également permis de mobiliser plus d'une centaine de matériaux roulants et de drones.

"Ce dispositif nous permet d'apporter un peu plus de sécurité à nos concitoyens. Maintenant, cette opération n'est pas ponctuelle. Elle est appelée à se pérenniser parce que le besoin de sécurité est un besoin important pour l'ensemble de nos concitoyens", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

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Il a appelé les populations à davantage de respect pour les policiers et gendarmes, en raison du "travail qu'ils abattent, pour sécuriser les personnes et les biens. Ils mériteront toujours notre reconnaissance et notre respect".

Mouhamadou Makhtar Cissé a par ailleurs appelé à "une collaboration franche" entre les forces de défense et de sécurité et les populations, soulignant que "la sécurité, c'est l'affaire de tous".

"Je voulais dire que l'Etat s'emploiera à mettre tous les moyens à la disposition de ses forces pour continuer à exercer cette mission difficile. Je les exhorte à la rigueur, à la discipline parce que le contrôle doit se faire dans le respect strict de la loi, dans le respect des droits humains", avec "ce sang-froid qui les caractérise d'ailleurs très souvent et qui permet d'éviter les incidents", a-t-il déclaré en parlant des forces de défense et de sécurité.

Il a saisi cette opportunité pour évoquer les problèmes d'occupation et d'aménagement de l'espace territorial.

"Ce n'était pas le but de la visite mais vous l'avez constaté avec nous, notamment l'occupation du domaine public maritime. Ces questions dépassent le cadre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais je vais en parler avec mon collègue de l'Urbanisme, qui gère le cadre de vie, et également notre collègue de l'Environnement pour pouvoir trouver ensemble une solution", a-t-il dit.