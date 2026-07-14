Sénégal: Bridge Bank Group Côte d'Ivoire s'introduit en Bourse pour financer son expansion régionale

Dakar — Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) a annoncé, lundi, à Dakar, le lancement d'une offre publique de vente de 67,5 milliards de francs CFA portant sur 20 % de son capital, une opération destinée à financer son expansion dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, et à accélérer sa transformation numérique.

"Bridge Bank Group Côte d'Ivoire entend mobiliser 67,5 milliards de francs CFA portant sur 20 % de son capital, à travers son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), afin de financer son expansion en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Guinée et au Burkina Faso", a déclaré son directeur général, Ehouman Kassi.

Cette ouverture de capital est une nouvelle étape du développement de BBGCI, qui a connu une croissance soutenue au cours de sa vingtaine d'années d'existence, Présentant cette opération devant des investisseurs et des acteurs du marché financier régional, selon M. Kassi.

"Nous voulons associer le public à notre développement et disposer des ressources nécessaires pour accompagner notre plan stratégique à l'horizon de 2030", a-t-il expliqué.

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L'opération porte sur 10 millions d'actions proposées au prix unitaire de 6 750 francs CFA, soit 20 % du capital social de la banque.

La période de souscription est fixée du 20 juillet au 6 août 2026, tandis que la première cotation à la BRVM est prévue en septembre prochain.

S'implanter au Burkina Faso dès 2027

Selon Ehouman Kassi, les ressources mobilisées permettront surtout au groupe bancaire de poursuivre son expansion en Afrique de l'Ouest.

BBGCI envisage de transformer sa succursale sénégalaise en filiale autonome, de s'implanter au Burkina Faso dès 2027 et progressivement dans d'autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

Son directeur général salue les performances réalisées par l'établissement bancaire au cours des cinq dernières années.

D'après lui, la banque a doublé la plupart de ses indicateurs financiers.

Le total du bilan consolidé de BBGCI est désormais de 1 427 milliards de francs CFA, a indiqué Ehouman Kassi.

Il était nettement inférieur à ce montant il y a cinq ans, d'après lui.

Les fonds propres de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire sont passés de 53 milliards à 105 milliards de francs CFA, tandis que le résultat net s'est établi à 27 milliards au terme de l'exercice 2025, a indiqué M. Kassi.

"Nous avons tenu tous les engagements de notre précédent plan stratégique, souvent avec une année d'avance", a-t-il assuré, soulignant que la banque ambitionne de doubler de nouveau le montant de ses fonds propres, son résultat net et son volume d'activités, d'ici à 2030.

Le directeur général du groupe bancaire a insisté sur la qualité du portefeuille de crédits et fait état d'un taux de rentabilité des fonds propres de 28 %, qui est, selon lui, supérieur à la moyenne observée sur le marché bancaire régional.

Le Sénégal occupe une place importante de la nouvelle phase de développement de BBGCI, selon son directeur général.

Présente au Sénégal depuis 2021, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire affirme avoir atteint rapidement un bon niveau de rentabilité sur le marché national, où elle dispose de quatre agences.

Elle prévoit de disposer d'une dizaine d'agences d'ici à 2030 et de renforcer sa participation au financement des projets de l'économie sénégalaise.

"Une trajectoire de croissance régulière"

"La filialisation du Sénégal fait partie de nos principaux projets", a dit Ehouman Kassi, rappelant que l'établissement a déjà soutenu plusieurs opérations de financement, aux côtés de l'État et de grandes entreprises.

L'ouverture du capital résulte d'une double ambition, qui est de renforcer durablement les fonds propres de la banque, tout en permettant aux investisseurs de participer à sa croissance, a expliqué Myriam Watara, la directrice générale de Bridge Securities, l'arrangeur principal de l'opération.

La banque veut continuer à mener une politique de distribution de dividendes représentant environ 65 % de son bénéfice, un niveau jugé supérieur à la moyenne des établissements cotés à la BRVM.

Le directeur général de CGF Bourse, Khalidou Diallo, partenaire de l'opération au Sénégal, a invité les investisseurs institutionnels et les particuliers à participer à cette offre.

Cette introduction en Bourse est "une opportunité d'investir dans une banque qui affiche une trajectoire de croissance régulière, une gouvernance solide et des perspectives de développement clairement identifiées", a-t-il dit.