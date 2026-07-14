Algérie: Mme Arhab préside la finale de la Coupe d'Algérie de futsal

13 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a présidé, lundi à la Coupole du Complexe Mohamed-Boudiaf (Alger), la finale de l'édition 2026 de la Coupe d'Algérie de futsal de la formation et l'enseignement professionnels.

A cette occasion, la ministre a souligné que ce rendez-vous sportif intervient en application des "orientations du président de la République visant à accorder aux jeunes un intérêt particulier et à mobiliser tous les moyens susceptibles d'aiguiser leurs talents dans divers domaines", en sus d'incarner "la place qu'occupe le sport dans le système de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en tant que pilier fondamental dans la construction de la personnalité du stagiaire et le renforcement des valeurs de discipline en milieu des stagiaires".

La ministre a ajouté que l'évènement sportif, organisé du 11 au 13 juillet, a vu la participation de 136 stagiaires (68 garçons et 68 jeunes filles), représentant 15 associations sportives relevant de 12 wilayas, ce qui reflète, selon la ministre, l'étendue de la pratique sportive au sein des établissements du secteur et affirme l'aboutissement des efforts visant à ancrer la culture sportive en milieu des stagiaires".

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En marge de la Coupe d'Algérie de futsal (messieurs), précédée par la finale de basketball et de handball (messieurs et dames), Mme Arhab a honoré les lauréats parmi les sportifs et entraineurs, ainsi que les arbitres.

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