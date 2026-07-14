Algérie: Bendouda préside l'ouverture, après réhabilitation, de la salle de spectacles du théâtre régional de Batna

Batna — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a supervisé, lundi après-midi à Batna, l'ouverture, après d'importants travaux d'aménagement, de la salle de spectacles du théâtre régional Dr. Salah-Lembarkia de Batna, dont elle s'est enquise des travaux de réhabilitation.

La ministre, accompagnée du wali, Riadh Benahmed, a écouté, après avoir inspecté la salle qui porte désormais le nom du défunt dramaturge Kamel Zerara (1967-2026), un exposé du directeur du théâtre, Mourad Boumerdas, sur le processus de réhabilitation et d'équipement de cet établissement culturel dont la construction remonte à 1899.

Mme Bendouda qui a assisté à un extrait d'une nouvelle pièce de théâtre produite par le théâtre régional en 2026 intitulée "Khettaf Laâraïs" a exprimé sa satisfaction quant aux travaux de réhabilitation qui ont préservé le style architectural de l'établissement.

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Elle avait auparavant visité le 1er salon régional d'habits traditionnels de l'est algérien, organisée dans le hall d'expositions Cherif-Merzougui du pôle culturel et sportif de la cité Kachida, à Batna, où elle a écouté un exposé sur le projet de réalisation d'une grande salle de spectacles (type Zénith), actuellement en cours d'étude, et dont la réalisation est prévue dans la commune d'Oued Chaâba, sur une superficie de 6 hectares, pour une capacité d'accueil de 5.300 places. Elle a également inspecté, dans le même complexe, le conservatoire de musique inauguré ces derniers mois.

La ministre de la Culture et des Arts a indiqué, dans une déclaration à la presse, qu'elle "tenait à assister à la clôture du festival culturel international Timgad" (lundi en soirée) qui revêt, selon elle, "une grande importance symbolique, s'agissant d'un des plus anciens festivals d'Algérie qui a fait rayonner le patrimoine riche et diversifié de la région des Aurès".

Elle a également souligné avoir profité de sa présence dans cette wilaya pour inspecter certaines infrastructures culturelles, notamment le conservatoire de musique pour adultes et enfants, rattaché à la maison de la culture et des arts Mohamed-Laïd Al Khalifa" de Batna.

Une structure, a-t-elle dit, inscrite au programme d'enseignement de la musique dans les ateliers des maisons de la culture, qui servira de socle au projet ambitieux supervisé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la création d'un orchestre philharmonique international.

Cette visite de travail à Batna a également constitué, selon la ministre, une occasion d'écouter une présentation de l'étude relative à la grande salle de spectacles qui sera, a-t-elle dit, "un ajout, non seulement pour la wilaya de Batna, mais aussi pour toute la région, d'autant que ce projet s'inscrit en droite ligne de la stratégie initiée par le président de la République relative à la réalisation de grandes salles de spectacles dans les wilayas importantes du pays".

Notons que Mme Bendouda présidera, dans la soirée de lundi, la clôture du 43ème festival culturel international de Timgad au nouveau théâtre de plein air attenant au site archéologique de l'antique Thamugadi.