Maroc: Comptes régionaux 2024 - Le HCP met en lumière une croissance à plusieurs vitesses

L'économie marocaine a enregistré une croissance de 4,4% en 2024, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP) dans une note sur les comptes régionaux de 2024. Le Produit intérieur brut (PIB) en volume a atteint 1550,45 milliards de DH, selon l'institution publique qui précise qu'aux prix courants, il a progressé de 8,7% par rapport à 2023 pour s'établir à 1614,57 milliards de DH.

Cette dynamique a cependant mis en évidence des disparités notables dans la croissance du PIB en volume entre les différentes régions du Maroc, les performances régionales étant contrastées.

«Ces écarts traduisent des dynamiques économiques locales différenciées, liées notamment au poids des activités sectorielles, au niveau de diversification économique et à la capacité de chaque territoire à contribuer à la croissance nationale», souligne le HCP, qui constate, par ailleurs que la contribution à la croissance demeure inégalement répartie, reflétant le poids économique plus important de certaines régions dans la création de richesse nationale.

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Ainsi, huit régions ont enregistré des taux de croissance du PIB supérieurs à la croissance nationale. Les meilleures performances ont été observées à Laâyoune-Saguia al Hamra (7,6%), Dakhla-Oued Ed Dahab (7%), Souss-Massa (6,8%), Drâa-Tafilalet (6,2%), Oriental (5,9%), Marrakech-Safi (5,1%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4,9%) et à Guelmim-Oued Noun (4,6%).

La croissance des quatre autres régions est ressortie en deçà de la moyenne nationale: Casablanca-Settat (4,3%), Rabat-Salé-Kénitra (3,5%), Béni Mellal-Khénifra (2,1%) et Fès-Meknès (1,6%).

Ces régions continuent toutefois de concentrer l'essentiel de la richesse nationale en 2024. Ainsi, Casablanca-Settat (32,3%), Rabat-Salé-Kénitra (15,5%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,7%) ont collectivement généré 58,4% du PIB.

Bien qu'elles jouent un rôle important, les régions de Marrakech-Safi (8,7%), Fès-Meknès (8,2%), Souss-Massa (6,6%), Béni Mellal-Khénifra (5,3%) et de l'Oriental (5,1%) n'ont collectivement contribué qu'à 33,8% du PIB national.

Les régions de Drâa-Tafilalet et les trois régions du sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Saguia al Hamra, Dakhla-Oued Ed Dahab) ont respectivement contribué à hauteur de 3% et 4,8% du PIB national, soit une contribution cumulée de 7,8%.

L'institution publique relève enfin la légère progression des disparités régionales, l'écart absolu moyen étant passé de 83,6 milliards de DH en 2023 à 90,9 milliards de DH en 2024.