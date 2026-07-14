Maroc: Une quarantaine de troupes folkloriques au 25è Festival national d'Ahidous d'Aïn Leuh

Une quarantaine de troupes folkloriques animeront les scènes de la vingt-cinquième édition du Festival national de l'art d'Ahidous, qui se tiendra du 23 au 25 juillet à Ain Leuh, dans la province d'Ifrane.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, principal initiateur de cet événement, aux côtés de l'Association Thaimat pour les Arts de l'Atlas, la province d'Ifrane, le Conseil provincial d'Ifrane et la commune d'Aïn El Louh, mettra cette année à l'honneur la dimension spectaculaire et festive de l'art d'Ahidous, en tant que "pan essentiel" du patrimoine immatériel marocain.

Le public pourra apprécier des dizaines de spectacles présentés par les troupes sélectionnées et qui représentent les différents styles et expressions de cet art patrimonial authentique, issues de nombreuses régions et provinces du Royaume.

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Au programme de cette édition figure également un moment dédié à l'hommage et à la reconnaissance, à l'occasion duquel seront mis à l'honneur plusieurs pionniers et artistes de l'art d'Ahidous, pour leur parcours artistique exceptionnel et leur créativité reconnue, ainsi que des services éminents qu'ils ont rendus à la préservation, à la sauvegarde et à la pérennité de cet art, ainsi qu'à sa promotion et de la noblesse de ses messages artistiques et humanistes.

Selon le ministère, la préservation, la sauvegarde, la promotion, la pérennité et la transmission de cet art aux générations futures, ainsi que le soutien aux groupes qui oeuvrent à sa renaissance - poètes, créateurs et artistes -, constituent l'une de ses priorités.

Il s'est ainsi attaché à préserver l'art de l'Ahidous, tout comme les autres formes de musique traditionnelle, grâce à un ensemble de mécanismes, de mesures et d'activités, parmi lesquelles figure notamment l'organisation du Festival national de l'art d'Ahidous, considéré comme un rendez-vous important et essentiel pour la revitalisation et la mise en valeur de ce patrimoine, et la création d'espaces festifs visant à mettre en valeur ses trésors et à le faire découvrir au grand public et aux amateurs, mais aussi à servir de levier pour le développement économique, social et culturel de la région où il se déroule.

L'Ahidous est considéré comme l'un des éléments fondamentaux du patrimoine musical immatériel marocain, témoignant de la richesse culturelle du pays. C'est un art où convergent plusieurs valeurs telles la solidarité (chant et danse collective), la poésie, miroir de la société et son vécu politique, économique, social, culturel et environnemental, et la beauté de la chorégraphie, incarnée par l'une des danses collectives les plus importantes de la société amazighe.