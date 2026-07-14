Tunisie: La liste officielle des manuels scolaires du primaire dévoilée pour la rentrée 2026-2027

Le ministère de l'Éducation a publié, lundi, la liste officielle des manuels scolaires retenus pour le cycle primaire au titre de l'année scolaire 2026-2027, couvrant l'ensemble des niveaux, de la première à la sixième année de l'enseignement de base.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette liste comprend les ouvrages de référence dans les différentes disciplines. La majorité des manuels utilisés au cours de l'année scolaire précédente ont été maintenus, afin d'assurer la continuité des programmes d'enseignement et la stabilité des supports pédagogiques.

Pour la première année, les élèves disposeront des livres de lecture et d'exercices Anissi, ainsi que du manuel de mathématiques.

En deuxième année, la liste comprend le manuel de lecture Massarati, le cahier d'exercices, le manuel de mathématiques et le cahier d'activités de langue française.

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Les élèves de troisième année utiliseront le Coran (Juz' Amma), le manuel de lecture Yanabi', le cahier d'exercices Yanabi' Al Kitaba, le manuel de mathématiques, le manuel d'éveil scientifique, ainsi que le manuel de lecture et le cahier d'activités de français.

Pour la quatrième année, les ouvrages retenus sont le manuel de lecture Douroub Al Hiwar, le cahier d'exercices Adawat Al Tawassol, le manuel de mathématiques et son cahier, le manuel d'éveil scientifique, ainsi que les manuels de français et d'anglais.

La liste de la cinquième année comprend le manuel de textes Massalik Al Qiraa, le cahier d'exercices Massalik Al Kitaba, le manuel de mathématiques et son cahier, le manuel d'éveil scientifique, le manuel de sciences sociales, ainsi que les manuels de français et d'anglais.

Enfin, pour la sixième année, les élèves étudieront avec le manuel de textes Alam Al Qiraa, le cahier d'exercices Alam Al Kitaba, le manuel de mathématiques et son cahier, le manuel d'éveil scientifique, le manuel d'histoire-géographie, ainsi que les manuels de français et d'anglais.

Le ministère de l'Éducation invite les parents d'élèves et les écoliers à se référer exclusivement à cette liste officielle lors de l'achat des fournitures scolaires en prévision de la rentrée 2026-2027. Il précise que les références détaillées et les codes de chaque manuel sont disponibles dans les listes publiées à cet effet.