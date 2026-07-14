Afrique: Recherche scientifique - Un atelier de la région francophone sur les protocoles d'éthique s'ouvre à Abidjan

La recherche joue un rôle essentiel dans l'amélioration des connaissances scientifiques et des interventions en santé. Cependant, la conduite de ces recherches doit respecter des principes éthiques rigoureux afin de garantir le respect de la dignité, des droits et de la sécurité des participants.

C'est pourquoi un atelier régional sur la recherche en éthique de la recherche et de renforcement des capacités des membres du Comité d'éthique sur l'évaluation des protocoles de recherche s'est ouvert à Abidjan-Marcory. C'était le lundi 13 juillet 2026 en présence d'une cinquantaine de chercheurs venus des pays d'Afrique francophones et des Usa.

Cette rencontre vise le renforcement des compétences des membres du Comité d'éthique d'Abidjan en matière d'évaluation éthique et scientifique, des protocoles de recherche à l'effet de promouvoir une compréhension commune du projet.

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Professeur Touré André, directeur de l'Institut Pasteur représentant le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le Professeur Soro Kountélé Gona, a souligné que la dernière décennie, l'Afrique de l'Ouest a connu un essor sans précédent de la recherche biomédicale et de la santé publique, propulsé notamment par les essais cliniques liés aux épidémies d'Ébola, de Covid-19 et par le développement des études génomiques.

« Cette dynamique est une chance pour notre continent, mais elle nous impose également une responsabilité cruciale : celle de veiller à ce que la science progresse dans le respect absolu de l'intégrité scientifique, de la déontologie et de la protection des participants. Notre objectif partagé est de faire de notre région un pôle d'excellence et d'indépendance en bioéthique », a-t-il formulé.

C'est précisément toute l'ambition du programme Us-Fa Retp, fruit d'une collaboration étroite et historique entre la George Washington University, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (Usttb), et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Uganc).

Professeur Touré André a encouragé les chercheurs à profiter pleinement de la richesse des discussions sur les enseignements, des opportunités de mentorat croisé et de la diversité de ce réseau sous-régional.

Pour le professeur Petronille Acray Zengbé, cet atelier de formation à l'éthique de la recherche vient renforcer la capacité des membres du Comité d'éthique du pays à évaluer, avec toute la rigueur scientifique et la vigilance éthique requises, les protocoles de recherche qui leur sont soumis.

A l'en croire, c'est un investissement direct dans la souveraineté scientifique de notre pays : « Notre sous-région traverse une période où la recherche sur les maladies épidémiques n'a jamais été aussi sollicitée, notamment avec l'épidémie de maladie à virus Bundibugyo qui touche actuellement la République Démocratique du Congo et l'Ouganda. Cela rappelle, une fois de plus, combien il est urgent que nos comités d'éthique soient prêts, formés et outillés pour évaluer rapidement et rigoureusement des protocoles de recherche, sans jamais sacrifier la protection des personnes qui y participent ».

Ce renforcement de capacités donnera à la Côte d'Ivoire, un double bénéfice. D'une part, un Comité d'éthique mieux outillé, capable d'accompagner les chercheurs ivoiriens et d'autre part, une position affermie de la Côte d'Ivoire comme partenaire fiable et crédible pour la recherche internationale.