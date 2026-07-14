Cote d'Ivoire: Droits humains - Un forum pour amplifier la voix des femmes s'ouvre à Jacqueville

La Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains (Ciddh) a organisé, en partenariat avec l'Ong Synergie pour le développement (SynDev), ex-Lumière Synergie pour le développement (Lsd), le 9 juillet 2026, à Jacqueville, dans le sud-ouest du pays, un forum citoyen de dialogue et de plaidoyer en faveur des femmes de Taboth et financé par Foundation for a Just Society (Fjs).

Il faut noter que cette activité s'inscrit dans le cadre des projets financés par la Banque africaine de développement (Bad), mis en oeuvre par l'Ong Synergie pour le développement et représenté en Côte d'Ivoire par la Ciddh.

Au cours des échanges, les participantes ont exprimé plusieurs préoccupations liées aux impacts de la Centrale thermique d'Atinkou sur leurs activités économiques, leur environnement ainsi que leurs conditions de vie.

À l'ouverture du forum, la coordonnatrice nationale de la Ciddh, Marthe Coulibaly, a rappelé les objectifs de cette initiative. « Ce projet vise à créer un cadre inclusif de dialogue, de concertation et de plaidoyer permettant aux femmes de Taboth affectées par la Centrale thermique d'Atinkou de faire entendre leur voix, d'exprimer leurs préoccupations et de contribuer à une meilleure prise en compte de leurs droits et de leurs intérêts », a-t-elle déclaré.

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Selon elle, cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations menées auprès des communautés locales. Elle constitue un espace de partage d'expériences, de discussions et de formulation de recommandations à l'attention des différentes parties prenantes, tout en favorisant la mise en place de mécanismes de suivi des engagements, souvent insuffisants.

De son côté, N'Deye Fatou Sy, chargée des programmes à SynDev, a indiqué que le projet a pour ambition d'amplifier la voix des femmes affectées par les projets financés par la Banque africaine de développement, afin que leurs préoccupations soient mieux prises en compte dans les processus décisionnels.

Représentant le préfet de Jacqueville, le secrétaire général de la préfecture, Coulibaly Gervais, a salué cette initiative. Selon lui, un développement durable ne peut être pleinement réussi que s'il est construit avec les populations et non seulement pour elles.

« Notre pays poursuit d'importants projets dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Ces investissements sont indispensables à l'amélioration des conditions de vie. Toutefois, ils doivent tenir compte des réalités sociales et environnementales des communautés qui les accueillent. C'est pourquoi la voix des femmes mérite une attention particulière. Leurs propositions et leurs préoccupations constituent une contribution essentielle à la recherche de solutions durables », a-t-il souligné.

Il a souhaité que ce forum constitue un véritable cadre d'échanges francs et de concertation entre les communautés, les partenaires techniques et financiers ainsi que les promoteurs du projet, afin que les recommandations issues des travaux débouchent sur des engagements concrets, un partenariat renforcé entre les différentes parties prenantes et la mise en oeuvre effective des mesures retenues dans l'intérêt des populations.

Au nom du village de Taboth, le deuxième notable de la chefferie, Dipé Dominique, représentant le chef du village, a exprimé sa gratitude à la Ciddh, à SynDev et à leurs partenaires pour les nombreuses actions entreprises en faveur des femmes et du développement de la localité.