Maroc: Fès - Les professionnels de santé formés à la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux

Les médecins généralistes ainsi que les spécialistes en pédiatrie et en néonatologie exerçant dans les établissements hospitaliers et les centres de santé des régions de Fès-Meknès et de Drâa-Tafilalet ont bénéficié d'une formation consacrée à la santé mentale de l'enfant et à la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux.

Organisée récemment à Fès conjointement par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), cette session s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du ministère visant à renforcer les compétences des professionnels de santé dans le domaine de la santé mentale de l'enfant, tout en mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre de partenariat conclu avec l'ONDE pour promouvoir la santé psychique et physique des enfants.

Selon la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès, la formation a permis de passer en revue les principaux troubles neurodéveloppementaux, d'améliorer le suivi des enfants présentant des difficultés de communication, d'apprentissage et de développement, de renforcer les capacités des praticiens en matière de diagnostic précoce et de prise en charge adaptée, ainsi que de favoriser la coordination entre les différents intervenants du parcours de soins.

Un volet important a également été consacré à la communication avec les parents, à leur accompagnement, à leur orientation et à leur soutien.

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Animée par des professeurs de psychiatrie et de psychiatrie infantile, des médecins spécialistes du Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès ainsi que des experts du secteur privé, la formation a alterné entre des exposés théoriques et des études de cas pratiques, favorisant des échanges interactifs entre les formateurs et les participants.

Les travaux se sont clôturés par la formulation d'une série de recommandations, les intervenants réaffirmant leur engagement à les mettre en oeuvre afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge et de la santé mentale des enfants.

Les troubles neurodéveloppementaux sont un ensemble de troubles qui apparaissent au cours du développement de l'enfant, généralement avant l'entrée à l'école, et qui affectent le fonctionnement du cerveau. Ils peuvent avoir des répercussions sur les capacités d'apprentissage, la communication, le comportement, les interactions sociales, la motricité ou encore l'autonomie.

Parmi les principaux troubles neurodéveloppementaux figurent le trouble du spectre de l'autisme (TSA), le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), les troubles du développement du langage, les troubles de la coordination motrice (dyspraxie) et la déficience intellectuelle.