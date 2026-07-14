Maroc: Mondial 2026 - Mohamed Ouahbi en conférence de presse mardi à Salé pour dresser le bilan

13 Juillet 2026
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur de l'équipe nationale « A », Mohamed Ouahbi tiendra, mardi au Complexe Mohammed VI de football à Salé à partir de 17h00, une conférence de presse relative à la participation des Lions de l'Atlas à la 23ème édition de la Coupe du Monde FIFA-2026, a indiqué, lundi, la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué.

D'autre part, le Comité directeur de la FRMF tiendra, jeudi au siège de l'instance fédérale, une réunion à partir de 13h00 avec plusieurs points à l'ordre du jour, ajoute la même source.

La sélection marocaine a quitté la compétition en quarts de finale après s'être inclinée face à son homologue française sur le score de 2 buts à 0.

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