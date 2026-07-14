Soudan: Le Premier ministre s'informe sur la situation sécuritaire et les services publics dans l'État de Sennar

14 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui à Khartoum le Wali de l'État de Sennar, le général de division (à la retraite) Al-Zubair Hassan Al-Sayed, en présence du chef du Conseil suprême pour la paix sociale, M. Al-Nour Al-Sheikh Al-Nour, du conseiller du Premier ministre, M. Nizar Abdullah Mohammed, et de plusieurs responsables de l'administration civile de l'État de Sennar.

Au cours de la réunion, le Wali de l'État de Sennar a présenté au Premier ministre un rapport détaillé sur la situation sécuritaire et les services publics dans l'État, ainsi que sur les questions relatives à la santé, à l'éducation, à l'agriculture et aux programmes pour la jeunesse et les sports.

Le Wali de Sennar a expliqué que la réunion avait permis d'examiner le Document de réconciliation de Sennar, récemment signé par les différents groupes au sein de l'État.

Il a précisé que ce résultat était le fruit de plus de 120 réunions du comité compétent, qui ont permis de dégager un consensus entre tous les groupes concernés sur cette réconciliation, constituant ainsi un modèle à suivre pour les autres États du pays.

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Le Wali a ajouté que le Premier ministre avait exprimé son plein soutien à ce document et souligné l'importance de sa mise en oeuvre effective par la création d'un comité chargé d'en assurer le suivi, dans le but de restaurer le tissu social de l'État de Sennar

Lire l'article original sur SNA.

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