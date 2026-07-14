Afrique de l'Est: Le Soudan rejette l'inclusion d'Abyei dans les circonscriptions électorales du Sud-Soudan

Le gouvernement soudanais a annoncé son rejet de la décision de la Commission électorale nationale du Sud-Soudan d'inclure la zone administrative d'Abyei parmi les 102 circonscriptions géographiques pour les élections générales prévues le 22 décembre 2026.

Parmi les circonscriptions géographiques annoncées figurent 12 circonscriptions de Warrap, dont la zone administrative d'Abyei.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement soudanais a affirmé que cette décision viole explicitement le Protocole d'Abyei annexé à l'Accord de paix global de 2005 et l'Accord sur les arrangements temporaires de sécurité et d'administration pour la zone d'Abyei, signé par les deux pays en 2011.

Cet accord a ouvert la voie à la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appelle à des négociations entre les deux pays, sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution définitive au statut d'Abyei.