Afrique de l'Est: Le Soudan rejette l'inclusion d'Abyei dans les circonscriptions électorales du Sud-Soudan

14 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouvernement soudanais a annoncé son rejet de la décision de la Commission électorale nationale du Sud-Soudan d'inclure la zone administrative d'Abyei parmi les 102 circonscriptions géographiques pour les élections générales prévues le 22 décembre 2026.

Parmi les circonscriptions géographiques annoncées figurent 12 circonscriptions de Warrap, dont la zone administrative d'Abyei.

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement soudanais a affirmé que cette décision viole explicitement le Protocole d'Abyei annexé à l'Accord de paix global de 2005 et l'Accord sur les arrangements temporaires de sécurité et d'administration pour la zone d'Abyei, signé par les deux pays en 2011.

Cet accord a ouvert la voie à la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appelle à des négociations entre les deux pays, sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution définitive au statut d'Abyei.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.