Soudan: Le ministre de la Santé participe à une réunion de haut niveau à Washington consacrée à la situation humanitaire

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a pris part à une table ronde de haut niveau consacrée à la situation humanitaire au Soudan ainsi qu'aux efforts de relèvement et de reconstruction du système de santé.

La rencontre a réuni plus de 45 organisations internationales, agences des Nations unies, bailleurs de fonds et partenaires humanitaires, qui ont examiné les défis du secteur de la santé et les moyens de renforcer la coopération.

À cette occasion, des engagements financiers d'un montant de 150 millions de dollars ont été annoncés pour soutenir les programmes humanitaires, le relèvement précoce et la reconstruction du système de santé. La réunion, organisée avec le concours de l'organisation SAPA, s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Soudan à Washington et de plusieurs diplomates.