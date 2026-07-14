Tunisie: Jours de reprise au ST - Les contours du groupe se dessinent

Le Stade Tunisien a repris le chemin des entraînements, samedi dernier, au complexe Hedi-Naifer du Bardo, sous la houlette du coach portugais Tozé Marreco.

Les Stadistes ont ainsi entamé un nouveau cycle, alors qu'en amont, l'exécutif n'a pas chômé en réglant les arriérés du club, ce qui a permis de lever l'interdiction de recruter qui frappait le club bardolais. A ce sujet précis d'ailleurs, en s'acquittant d'un montant avoisinant les 70.000 dinars, somme qui revient à l'ex-stadiste Ousmane Ouattara, le ST a ainsi pu clore définitivement ce litige et débuter dans la foulée sa campagne de recrutement.

Revenons à l'équipe fanion à présent. Tozé Marreco, ex-technicien de Gil Vicente, est donc chargé d'une mission ambitieuse. Bâtir et élever les standards d'un groupe qui doit non seulement jouer les premiers rôles, mais surtout ne plus flancher vers la fin...

Trois transferts déjà bouclés

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Ainsi, ces derniers jours, le Stade a enrôlé Mame Saliou Thioune, jeune milieu offensif de 20 ans et doté, selon les observateurs, d'une conduite de balle déroutante. Transfuge de Wally Daan FC, club sénégalais basé à Thiès, Thioune a signé pour trois ans au ST. Il y a aussi l'ailier gauche Malek Chouikh, libre de droit suite à une expérience à Abu Salim, qui a signé pour deux ans et retrouvera ainsi la L1 tunisienne après avoir évolué un temps à l'Olympique Béja.

Sur ce, dans la droite ligne de l'ouverture du mercato stadiste, le milieu et ex-sang et or, Zakaria El Ayeb, 23 ans, a paraphé un engagement jusqu'en 2028, alors que volet reconduction et promotion, si le bail du portier Atef Dkhili a été prolongé de deux ans, le jeune axial Mohamed Amine Ben Ali, pur produit stadiste, a été promu en signant un contrat professionnel de trois ans.

Pour clore ce tour d'horizon des derniers flux de joueurs, chapitre sorties, rappelons que le jeune latéral droit, Iyadh Riahi, a été cédé aux Danois de Viborg en contrepartie de 400.000 dinars et le défenseur central Marouane Sahraoui, 30 ans, a rejoint l'EST pour deux saisons.

Pour conclure, Tozé Marreco a officiellement dévoilé la composition de son plateau technique avec pour assistants, les Portugais Rui Pedro et Hugo Seco, Amine Ksiksi en tant qu'entraîneur des gardiens, Lotfi Marzouk et Slim Ben Marzouk, tous deux chargés de la préparation physique, Anis Bahri et Nabil Baraketi préposés à l'analyse vidéo, et, enfin, Jameleddine Limam directeur sportif et Dhaker Jelassi, directeur sportif adjoint. Que l'ouvrage débute à présent et que les contours du nouveau Stade Tunisien se dessinent.