Tunisie: CAB - Pas de dirigeants disponibles en ce moment - C'est aussi un honneur

Ce n'est que rendre service, en ces temps difficiles, que de diriger le CAB !

On peut se poser la question de savoir pourquoi les personnalités approchées par les autorités régionales pour résoudre le problème de la présidence du club nordiste ont préféré se mettre en veilleuse. Pourtant, on attend d'elles seulement qu'elles remplissent une mission bien déterminée : gérer les affaires courantes pendant un, voire deux mois, le temps de mettre de l'ordre dans la maison et repartir sur des bases solides.

En pleine tempête, il est également légitime de se demander pourquoi en est-on arrivé là? L'ex-président, qui a dépensé six millions de dinars et des poussières si l'on croit le rapport financier présenté lors de l'assemblée générale évaluative, n'a fait pendant 3 ou 4 saisons que jouer pour éviter la relégation, alors qu'avec une somme pareille, on aurait fait des merveilles dans d'autres clubs.

Ce ne sont pas les exemples qui manquent! Pendant tout ce temps de mandature, l'ex-président, Samir Yaâcoub, a toujours martelé que l'opération recrutement n'a coûté que « dalle». Le choix des joueurs ne correspondait pas du tout au profil d'un club qui évolue en Ligue 1. Les très mauvais résultats en sont une preuve éclatante!

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On ne remet pas en question sa bonne foi mais, dans de telles conditions, comment ne pas déduire qu'une bonne gestion aurait pu éviter au CAB de se trouver dans cette situation qui se répète ? En effet, à chaque fin de mandat, on est confronté toujours au même problème, à savoir qu'il n'y a toujours pas de candidat à la présidence du club et on se tourne vers la composition d'un comité provisoire, un moindre mal.

Cette fois-ci, c'est encore plus compliqué, puisqu'on a du mal à trouver l'oiseau rare pour constituer une nouvelle équipe dirigeante provisoire. Dans les coulisses, on s'active justement pour ne pas dépasser le délai du 15 juillet, date butoir pour s'acquitter des dettes qui avoisinent les 120 mille dinars envers deux joueurs.

Vers la désignation de Riadh Mokdad...

Des noms ont circulé ces dernières heures et c'est finalement Dr Riadh Mokdad qui aurait été désigné pour composer un comité provisoire, selon une source proche du CAB. Il faut préciser que M. Mokdad est déjà passé par-là, ne serait-ce que l'espace de 10 jours avant de se retirer et céder la place à Samir Yaâcoub.

Le nouveau comité provisoire aura à régler les problèmes administratifs dans l'urgence puis recruter un entraîneur qui pourrait être Mohamed Azaïez, un enfant du club, pour entamer la préparation d'avant-saison. Un véritable marathon attend les nouveaux responsables. Du courage, il en faut beaucoup... Aujourd'hui sera un jour décisif ! Espérons que les choses se passeront comme prévu.