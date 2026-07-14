Tunisie: Expatriés

Ghandri convoité par Pyramids

L'axial Nader Ghandri, 31 ans et champion de Libye avec Sweehly SC, est pisté par Pyramids FC. Le club égyptien a offert 1 million de dollars pour recruter l'ex-joueur du Club Africain, Ajman, Slavia Sofia, Antwerp et Westerloo en partie.

Snana prêté à Al Arabi

L'attaquant Youssef Snana a rejoint Al Arabi SC pour un prêt d'une saison d'Al Shamal. L'attaquant tunisien a également passé la saison dernière en prêt à Al Sailiya.

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Youssef buteur avec Mjallby

Ali Youssef a été transféré en prêt jusqu'au 31 décembre 2026 chez le champion de Suède en titre Mjallby en provenance de l'Apollon Limassol. Déjà passé par le BK Hacken, Youssef n'a pas eu de mal à s'acclimater rapidement. Pour son 1er match avec Mjallby, il est entré à la 80e minute de jeu pour offrir le but de la réduction du score du pied droit sur corner à la 92e.

Layouni bute sur l'Ajax

Pour son 1er match sous ses nouvelles couleurs, Amor Layouni a débuté en tant que titulaire avec l'AEK Larnaca de Chypre face à l'Ajax Amsterdam. Il a été remplacé à la 63e minute de jeu alors que le score était de 0-0. Layouni a touché 31 ballons dont 11 perdus, réussi 13 passes sur 16, 1 dribble sur 2 mais sans décocher aucun tir. Score final 1-0 pour l'Ajax.

Retour à Cologne pour Skhiri ?

Le milieu de terrain de l'Eîntracht Francfort, Elyès Skhiri, serait en passe de retourner à Cologne, après un Mondial en deçà des attentes. Le FC Cologne est intéressé par le retour d'Elyès Skhiri.

Achouri sur le départ

Elias Achouri a reçu une offre officielle de San Diego FC, club qui évolue en MLS aux États-Unis, et deux offres de France. Achouri qui dispose d'un contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec son club danois quittera officiellement le FC Copenhague cet été.

Elloumi buteur

Le jeune attaquant Rayan Elloumi a marqué avec Vancouver Whitecaps un but du plat du pied droit, à ras de terre, en 1/4 de finale du championnat. Son but a permis de clôturer le festival face à Cavalry 4-1.

Jouini reste en Irak

L'ancien défenseur de l'US Monastir et des FAR Rabat, Dhiaeddine Jouini, a signé un nouveau bail avec le club irakien d'Al-Minaa.

Meherzi à Al Shahaniya

Le milieu de terrain de l'équipe olympique tunisienne, Amanallah Mahrezi, a quitté le club divisionnaire qatari d'Al Bidda pour rallier Al-Shahaniya.

Bouzamoucha en Roumanie

Le défenseur central Sofyène Bouzamoucha, qui a manqué d'un cheveu l'accession en Ligue 2 française avec Rouen FC, a rejoint le Farul Constanta FC qui évolue dans la super ligue roumaine.

Boubguira à Strasbourg

Fahim Boubguira, jeune milieu de terrain de 18 ans, a officiellement rejoint Strasbourg, signant un contrat professionnel jusqu'en 2029.