Tunisie: Photo du jour - La posidonie envahit les plages du Cap Bon

De grandes quantités de posidonie marine, communément appelée "dhriâ" en Tunisie, ont récemment été observées sur plusieurs plages du Cap Bon. Loin d'être un signe de pollution ou des déchets abandonnés, ces accumulations naturelles témoignent au contraire du bon état écologique du milieu marin, selon des explications environnementales.

La Posidonia oceanica, une plante marine endémique de la Méditerranée, suit un cycle naturel similaire à certaines plantes terrestres. À l'automne et au début de l'hiver, elle renouvelle ses feuilles qui se détachent et sont ensuite transportées par les courants marins jusqu'aux côtes, où elles forment des amas visibles sur le sable.

Ces dépôts, parfois perçus à tort comme une nuisance par les usagers des plages, jouent pourtant un rôle important dans la protection du littoral. Ils contribuent notamment à limiter l'érosion côtière en formant une barrière naturelle capable d'atténuer l'impact des vagues.

Une ressource naturelle aux multiples usages

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de son rôle écologique, la posidonie représente également une ressource qui pourrait être davantage valorisée. Plusieurs pistes d'utilisation existent, notamment dans l'agriculture, la construction et certaines pratiques traditionnelles.

Dans le domaine agricole, les feuilles de posidonie peuvent être transformées en compost naturel et utilisées comme amendement organique pour améliorer la qualité des sols.

Dans le secteur du bâtiment, leurs propriétés isolantes en font un matériau potentiel pour l'isolation thermique et acoustique. Des expériences menées dans plusieurs pays méditerranéens ont déjà exploré l'utilisation de la posidonie séchée dans des matériaux de construction écologiques.

La plante a également été utilisée traditionnellement comme matériau de conservation, notamment pour protéger certains produits alimentaires, dont le poisson, grâce à ses propriétés naturelles.

Vers une meilleure valorisation des ressources marines

L'apparition saisonnière de ces dépôts sur les plages rappelle l'importance de changer le regard porté sur certains phénomènes naturels. Au lieu d'être considérée comme une simple nuisance visuelle, la posidonie constitue un élément essentiel des écosystèmes marins méditerranéens et une ressource susceptible d'être valorisée dans une logique d'économie circulaire.

Alors que le littoral tunisien fait face à plusieurs défis, notamment l'érosion et les effets du changement climatique, la préservation des herbiers de posidonie apparaît comme un enjeu environnemental majeur.

Une présence parfois mal comprise sur les plages, mais qui rappelle surtout que la nature possède ses propres mécanismes de protection et de régénération.