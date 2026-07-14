Tunisie: Bab Souika - Deux frères soupçonnés de diriger un gang criminel arrêtés par la police

Les agents de la brigade de police judiciaire de Bab Souika ont réussi à interpeller deux frères soupçonnés d'être à la tête d'une dangereuse bande criminelle qui aurait semé la peur parmi les habitants de la région. L'opération, menée récemment, a également permis l'arrestation d'un troisième individu présenté comme leur complice.

Selon un communiqué sécuritaire, cette intervention intervient après une violente altercation survenue dans le quartier, au cours de laquelle des armes blanches, notamment différents objets tranchants ainsi que des bâtons, auraient été utilisés, provoquant un climat de panique parmi les riverains.

Une opération préparée après une violente rixe

À la suite de l'alerte reçue, les unités de la brigade de police judiciaire de Bab Souika ont rapidement déployé un dispositif sécuritaire afin de localiser les suspects et de procéder à leur arrestation.

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Les deux frères auraient tenté de résister aux forces de l'ordre et de prendre la fuite à travers les ruelles du quartier, profitant de la confusion provoquée par la rixe. Les agents sont toutefois parvenus à les maîtriser et à les arrêter, sans enregistrer de blessures ni de dégâts supplémentaires.

Les premières investigations ont révélé que les deux frères étaient considérés par les services sécuritaires comme des individus dangereux et faisaient l'objet de plusieurs avis de recherche au profit de différentes autorités judiciaires et sécuritaires.

Ils sont notamment soupçonnés d'être impliqués dans des affaires liées à la constitution d'une entente criminelle en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer les trois suspects en garde à vue et d'engager les procédures judiciaires nécessaires. Ils seront présentés ultérieurement devant la justice afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.