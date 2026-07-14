Afrique: Hand-toute une équipe recrutée - Forcing clubiste

Le Club Africain a été très actif durant ce mercato estival. Il ambitionne de reconquérir les titres nationaux qui lui échappent depuis un bon bout de temps. Son dernier titre de champion remonte en effet à la saison 2021-2022. Sa dernière victoire en coupe remonte à la saison 2015-2016.

Avec l'arrivée ou plutôt le retour de Houcine Gdoura à la tête de la section, une véritable campagne de recrutement visant à doter le club de véritables valeurs expérimentées et reconnues a été lancée. Le Club Africain a de ce fait brassé large. Il s'est offert plusieurs joueurs sous contrat de deux ans. Parmi ces recrues figure le gardien international Yassine Belgaid (26 ans), en provenance du club français de Tremblay.

Il a également recruté le gardien Youssef Ziane pour un contrat de deux ans, jusqu'à fin juin 2028, en provenance de l'Étoile Sportive du Sahel.

On a enregistré également l'arrivée de l'arrière gauche Ahmed Abid (28 ans), en provenance d'Al-Rawdah FC (Arabie Saoudite), tout comme Houssem Ayadi (32 ans), en provenance du Club Sportif de Sakiet Ezzit et l'ailier droit Issam Rzig (37 ans), en provenance de l'Étoile Sportive du Sahel. Il y a aussi le meneur de jeu Amine Ben Salem (23 ans), en provenance d'Angers SCO, l'arrière gauche Ruslan Al-Kattal (23 ans) et son compère le meneur de jeu Wajih Bousbia (27 ans), en provenance du Sporting Moknine.

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L'arrière gauche Hamza Zouaoui (30 ans) débarque lui aussi pour une saison, en provenance d'Al-Ahly Benghazi (Libye).

Un entraîneur de renom

C'est en fin de compte une véritable reconstitution du « sept » clubiste, qui semble décidé à renouer avec les titres en s'assurant des éléments de métier.

Pour diriger cet ensemble, il a été fait appel à l'entraîneur germano-bosnien Dragan Marković qui prendra les rênes de l'équipe après avoir signé un contrat d'un an. Un nom connu dans les milieux du hand ball international.

De quoi prévoir un regain d'intérêt pour les compétitions nationales de cette saison qui coïncide avec le Championnat d'Afrique et le Mondial 2026. La concurrence devra être plus intense pour la prochaine saison avec un CA qui défiera en pleine confiance l'EST.