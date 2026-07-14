Congo-Kinshasa: Adolphe Muzito démarre les Conférences de performances pour préparer l'élaboration du Projet de Loi de finances 2027

Adolphe Muzito Fumutshi, Vice-Premier Ministre en charge du Budget, a procédé hier, lundi 13 juillet 2026, au Centre financier de Kinshasa, au lancement officiel de la 4ème session des Conférences de performances. Prévues pour une durée de dix jours, soit du 13 au 23 juillet en cours, ces assises constituent un cadre fédérateur de concertation, de réflexion et de dialogue, destiné à fournir des orientations efficaces, à produire des mécanismes ciblés et à formuler des solutions ambitieuses qui serviront à la priorisation des politiques publiques dans la préparation du Projet de loi de finances de l'exercice 2027.

La présente édition des Conférences de performances aligne une avancée remarquable, notamment avec la participation des Experts et Délégués issus de 43 Ministères sectoriels. Une mobilisation institutionnelle qui témoigne de l'intérêt croissant du Gouvernement à tirer son épingle du jeu dans l'encadrement des moyens de sa politique, la coordination de l'action publique et la planification durable du développement en République démocratique du Congo.

DGDSP au coeur de la bataille des réformes

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Dans son allocution solennelle, le VPM Muzito a rendu un hommage appuyé au Président de la République, Félix Tshisekedi, qui attache, à l'en croire, une grande importance à l'efficacité de la dépense publique, à la redevabilité et à une gouvernance adaptée aux besoins réels des populations.

Dans une tonalité percutante, le Vice-Premier Ministre au Budget a épinglé sa détermination à placer les réformes au coeur de l'action institutionnelle et de toute ambition de transformation en RDC, jetant des fleurs à la Direction Générale du Développement et Suivi des Performances (DGDSP), pour l'expertise nécessaire et l'accompagnement technique ayant contribué à la tenue effective du rendez-vous du Centre financier de Kinshasa.

Pour le VPM Muzito, cette Direction du Ministère du Budget s'affirme, avec maîtrise, à l'heure de grands défis à l'échelle nationale, comme un instrument d'appui à la bonne gouvernance contribuant à l'enracinement palpable de la culture des performances au sein de l'Administration publique.

Tous pour des actions mesurables

Devant son auditoire, Adolphe Muzito a présenté la culture des performances comme un engagement ferme du Gouvernement à faire du Budget "non plus un simple instrument de dépense, mais un véritable outil de développement, de redevabilité et de création des valeurs publiques" au service de l'intérêt général. Dans une dynamique de mobilisation, il a encouragé les participants à engager un dialogue sain et des échanges constructifs pour produire des recommandations de haute qualité.

« Les grandes réformes de l'Etat ne se décrètent pas. Elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance. Elles reposent sur les institutions fortes et une Administration responsable ainsi qu'une culture permanente de la performance. Les Conférences de performances constituent, aujourd'hui, l'un des principaux leviers de cette transformation. Elles traduisent la volonté collective de faire du Budget non plus un simple instrument de dépense, mais un véritable outil de développement, de redevabilité et de création des valeurs publiques au service de nos concitoyens.

C'est donc avec un engagement renouvelé au service de la modernisation de l'action publique que je prends la parole ce jour pour ouvrir officiellement les Conférences de performances pour l'élaboration du Projet de loi de finances de l'exercice 2027. Ce rendez-vous annuel est désormais inscrit parmi les étapes majeures de notre calendrier budgétaire. Il constitue un cadre privilégié de dialogue, d'évaluation, d'apprentissage collectif et de consolidation des réformes de finances publiques engagées sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat.

Il traduit également la ferme volonté du Gouvernement, conduit par Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, de renforcer la gestion axée sur les résultats, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de promouvoir la transparence et d'ancrer durablement une véritable culture des performances au sein de l'Administration publique », a-t-il déclaré.

Signaux du changement

A en croire le Vice-Premier Ministre Muzito, les conclusions qui sanctionneront les assises de Conférences de performances devront contribuer à renforcer la cohérence des travaux budgétaires avec les priorités nationales. « L'édition de cette année revêt une dimension véritablement historique. L'année dernière, 21 Ministères avaient participé à cet exercice. Cette année, pour la première fois, l'ensemble de 43 Ministères sectoriels ainsi que les Budgets annexes et les comptes d'affectations spéciales prennent part aux Conférences de performances.

Cette évolution témoigne de l'appropriation progressive de la réforme par l'ensemble des institutions publiques... Le temps où les politiques publiques étaient essentiellement appréciés au regard des moyens engagés doit progressivement céder la place à une gestion centrée sur les résultats, les impacts produits et la valeur créée pour les citoyens. Les Conférences de performances constituent un cadre stratégique permettant de préparer les projets annuels de performances qui accompagneront le Projet de loi de finances 2027.

A travers ces travaux, nous devons concilier la cohérence des travaux budgétaires avec les priorités nationales, évaluer la qualité des objectifs poursuivis, examiner la pertinence des indicateurs de performances ainsi que l'évolution des cibles des résultats. Nous devons également analyser le cadre de performance et des actions, vérifier la qualité des données renseignées dans les PAP, procéder à la revue des stratégies de programmes et apprécier les performances de dépenses fiscales », a clarifié le patron du Budget.

Transformation de l'architecture des finances publiques

De son côté, dans son intervention, lors de la cérémonie du lancement, Odette Jeanne Golo Mingi, Secrétaire Générale au Budget, a indiqué que les Conférences de performances ne représentent pas seulement un cadre privilégié de partage et d'échanges. Il s'agit, selon elle, d'un jalon essentiel du processus de basculement vers le Budget-programme, une réforme majeure dédiée à transformer positivement et durablement l'architecture des finances publiques congolaises.

« La performance constitue désormais le principe directeur de la nouvelle gouvernance financière consacrée par la Loi N°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques. Elle marque le passage historique d'une logique des moyens purement comptables à une culture des résultats, de redevabilité et d'optimisation continue de l'action publique. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrivent les présentes conférences de performances.

Elles participent pleinement à la mise en oeuvre des réformes structurelles, destinées à consolider la gouvernance étatique, à assainir la qualité de la dépense et à garantir une efficacité accrue de l'intervention de l'Etat. Elles constituent, à ce titre, un jalon essentiel du processus de basculement vers le Budget-programme, réforme majeure appelée à transformer positivement et durablement l'architecture de nos finances publiques, conformément à la vision du Président de la République de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », a-t-elle souligné avec clarté.

Bataille de l'appropriation des conclusions

Dans le même élan, Odette Jeanne Golo Mingi a lancé un appel à la responsabilité collective des participants, promettant le soutien et le suivi des conclusions des assises, l'Administration du Ministère du Budget, afin de leur application.

« Les Conférences de performances qui s'ouvrent ce jour revêtent une importance cruciale. Elles associent la Primature, l'ensemble de Ministères sectoriels, les budgets annexes ainsi que les comptes d'affectations spéciales. Durant ces assises, il sera procédé à l'analyse approfondie et à la validation des Projets annuels de performances de 43 secteurs ministériels et institutionnels. Notre objectif est de renforcer la substance des programmes budgétaires, d'affiner la pertinence des Objectifs stratégiques et de consolider les indicateurs ainsi que les cibles retenues.

Il s'agit d'en garantir la parfaite cohérence avec les politiques sectorielles, le Programme d'actions du Gouvernement et le Plan national stratégique de Développement. Ces travaux devront également asseoir la crédibilité de futurs Budgets-programmes en veillant à leur réalisme, à leur soutenabilité et à leurs capacités concrètes à produire des résultats tangibles au bénéfice de nos populations. Une telle mutation de notre écosystème budgétaire exige une appropriation collective et sans faille de la part de tous les acteurs.

Cette synergie est la condition sine qua non du succès de notre transition. J'en appelle donc à l'engagement, au professionnalisme et au sens de responsabilité de chacun afin que nos échanges débouchent sur des recommandations opérationnelles et pragmatiques. En conjuguant nos expertises, nous saurons lever les dernières contraintes techniques et franchir le cap décisif... Les conclusions qui seront formulées au terme de ces Conférences de performances constitueront un véritable outil d'aide à la décision. Elles orienteront l'arbitrage des enveloppes et guideront la priorisation des politiques publiques dans le cadre de la préparation de la Loi de finances 2027.

Notre ambition commune est de réussir définitivement la transition vers un modèle fondé sur la transparence, l'évaluation et l'efficacité. A cet égard, l'administration du Budget s'engage à veiller à la prise en compte des résultats de ces travaux lors des arbitrages budgétaires, dans le strict respect du cadre macroéconomique, des enveloppes disponibles et des orientations fixées par le Gouvernement », a indiqué Madame le Secrétaire Général au Budget.

Coref en première ligne

Compté parmi les intervenants à la cérémonie du lancement des assises, le Secrétaire Exécutif du Comité de pilotage et d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (Coref), Godefroid Misenga, a relevé l'importance des conférences de performances dans l'élaboration des politiques publiques en RDC. Il a, de vive voix, souligné l'engagement du Coref en faveur du développement, plaidant pour l'implication plus totale du VPM au Budget, Adolphe Muzito, pour la réussite des travaux de la session courante, pour le bien-être des congolais.