Conseil technique du gouvernement en matière d'assistance aux Chargeurs, de négociation du taux de Fret et de la délivrance des documents de traçabilité des cargaisons Fiche Electronique des Renseignements à l'Importation (FERI) et à l'Exportation (FERE), l'Office de Gestion du Fret Multimodal OGEFREM en sigle, ici représenté par son Directeur Général Monsieur Olivier Tshibola Mukuma vient de participer du 08 au 09 Juillet 2026, à Douala, Capitale économique du Cameroun, aux travaux de la session ordinaire du Comité Directeur de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains UCCA en sigle.

Deux jours auraient suffi pour les membres participants de passer en revue, toutes les questions relatives aux enjeux du transport multimodal et de la chaîne logistique sur le continent africain ainsi que les perspectives de renforcement de la Coopération entre les Conseils des Chargeurs des pays africains.

Dans son rôle déterminent de défenseur et représentant des intérêts des opérateurs du transport et des chargeurs congolais au niveau national et international, gestionnaire des documents électroniques de suivi des cargaisons notamment la FERI et la FERE, l'Office de Gestion du Fret Multimodal réaffirme son engagement en faveur de l'intégration économique africaine.

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A cet effet, le DG de l'Ogefrem Olivier Tshibola a présenté à ses pairs, le projet d'organisation à Kinshasa, d'un forum international sur l'impact des taux de fret, des coûts et de délais de passage portuaire ainsi que des surcharges sur le commerce maritime international en Afrique.

Mais au-delà de tout, le patron de l'Ogefrem sollicite un report de la tenue dudit Forum continental à cause de la récente restructuration des organes dirigeants de l'Office mais également, pour en assurer une meilleure préparation avec les autorités de tutelle.

Respectueux des principes et de ses engagements

Le Directeur Général de l'OGEFREM réaffirme l'engagement de son Etablissement Public d'oeuvrer conformément à la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Chef de l'Etat, laquelle, est matérialisée sous l'impulsion de Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement.

Il s'emploie à renforcer la coopération africaine pour une meilleure compétitivité logistique et un commerce intra-africain plus dynamique.

Pour sa part, le Président en exercice de l'UCCA Monsieur Candide Koumou Goulas au terme des travaux, s'est félicité de la qualité des échanges et des décisions prises. Il reste convaincu que ces décisions contribueront à une plus grande intégration économique du Continent africain.

Il convient de rappeler que l'Union des Conseils des Chargeurs Africains UCCA est le syndicat qui regroupe les chargeurs des pays africains et a pour objectifs entre autres, de renforcer les mécanismes de consultations et de négociations avec les conférences maritimes et les armements desservant la sous-région, de réduire l'incidence du coût des transports sur les économies des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre, de rationaliser le trafic et l'optimisation de la desserte maritime des Etats membres etc.