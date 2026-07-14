Sénégal: Coupe du monde 2026 - La fédération sénégalaise pointe du doigt Pape Thiaw pour les résultats décevants

14 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Babacar Fall

Le président de la Fédération sénégalaise de football a tenu une conférence de presse ce lundi pour évoquer les mauvais résultats obtenus par Pape Thiaw dans cette coupe du monde 2026, mais aussi son attitude autour de son contrat.

Pour justifier la débâcle des Lions de la Teranga au Mondial-2026, Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), pointe Pape Thiaw, qui aurait refusé de signer le nouveau contrat qui lui a été proposé. Ses prétentions salariales étaient démesurées, selon les dirigeants. Et cette situation a eu des répercussions sur la vie de groupe au sein de l'équipe nationale du Sénégal.

« Les gens ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles le contrat de l'entraîneur n'a pas été signé, affirme Abdoulaye Fall en conférence de presse. Il a fallu que je fasse une réunion pour donner quelques informations. C'est en ce moment qu'ils ont eu une idée sur les prétentions et sur la situation. Et après, vous voyez donc il y a eu cette rupture de confiance et ces impacts aussi sur la vie du groupe. »

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La Fédération de football tourne la page Pape Thiaw et commence déjà à chercher son successeur. « Toutes les options restent possibles. On va recueillir les orientations de la tutelle et des plus hautes autorités. Et aussi, on va en discuter en Comex ou bien en comité d'urgence pour arrêter des choix. »

Plusieurs noms circulent Habib Beye, Hervé Renard ou encore Patrick Vieira. Parmi les possibles prétendants au poste de sélectionneur du Sénégal.

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