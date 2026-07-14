Tunisie: Energies renouvelables - L'ANME accompagne Tunisie Autoroutes dans sa transition énergétique

L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME) et la Société Tunisie Autoroutes ont signé, lundi, une convention de partenariat et de coopération visant à renforcer la transition énergétique et à consolider la coopération entre les établissements publics.

À cette occasion, le directeur général de l'ANME, Nafâa Bekkari, a souligné que cet accord constitue une étape importante pour ancrer les principes de la transition énergétique au sein des entreprises publiques. Il a indiqué que la Société Tunisie Autoroutes prévoit d'intégrer les énergies renouvelables dans l'ensemble de ses infrastructures réparties sur le réseau autoroutier national.

Le responsable a également réaffirmé la disponibilité de l'ANME à accompagner techniquement l'entreprise dans la mise en oeuvre de cette stratégie, afin d'en faire un modèle pour les autres établissements publics et privés et d'encourager une plus large adhésion aux programmes d'efficacité énergétique et au recours aux énergies renouvelables.

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La coopération entre les deux institutions portera également sur la mise en oeuvre d'initiatives environnementales destinées à réduire les émissions de carbone. Dans ce cadre, l'ANME contribuera notamment à la campagne de reboisement que la Société Tunisie Autoroutes prévoit d'organiser en septembre 2026.

De son côté, le Président-Directeur Général de la Société Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzeddine, a précisé que le partenariat couvrira la mise en oeuvre de programmes de maîtrise de l'énergie dans les différentes infrastructures, équipements et au sein de la flotte de l'entreprise. Il prévoit également le développement de projets d'énergies renouvelables ainsi que l'organisation de campagnes conjointes de sensibilisation à destination des usagers des autoroutes afin de promouvoir une consommation rationnelle de l'énergie et de diffuser les principes de la transition énergétique.

Cette convention traduit l'engagement des deux institutions à soutenir les orientations nationales en matière de transition énergétique, à promouvoir le recours aux énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité énergétique, contribuant ainsi aux objectifs de la Tunisie en matière de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.