Tunisie: Plages au pays - 106 infractions recensées en un week-end

Le chargé de la gestion de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), Mehdi Belhaj, a appelé les citoyens, en particulier les estivants, à signaler toute infraction constatée sur les plages, qu'il s'agisse d'une occupation illégale du domaine public maritime, d'une hausse abusive des tarifs ou de cas de pollution. Les signalements peuvent être effectués via le numéro vert 1820 de la plateforme « Al Jisr », relevant du ministère de l'Environnement.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Mehdi Belhaj a indiqué que 106 infractions avaient été relevées sur l'ensemble du littoral à la fin du week-end dernier, donnant lieu à la saisie de nombreux équipements.

Il a précisé que les autorisations exceptionnelles accordées pour l'exploitation commerciale des plages sont soumises à des critères et à un cahier des charges stricts. Les principales infractions constatées concernent le dépassement des surfaces autorisées, le nombre excessif de parasols installés ainsi que le non-respect des tarifs réglementaires.

Le responsable a également dénoncé l'action de ce qu'il a qualifié de « mafias des plages », impliquées dans l'exploitation illégale des plages et du domaine public maritime.

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Il a rappelé que les autorisations exceptionnelles d'occupation du domaine public maritime sont délivrées par une commission nationale regroupant l'ensemble des parties concernées et qu'elles font ensuite l'objet d'un contrôle assuré par une commission mixte.

Concernant la pollution, Mehdi Belhaj a annoncé que la législation réprimant les infractions environnementales sera prochainement appliquée de manière plus stricte. Les sanctions prévues vont des amendes à des peines d'emprisonnement.

Il a souligné que la pollution industrielle continue de porter atteinte aux plages et au milieu marin, avertissant qu'elle peut entraîner des problèmes de santé, notamment des maladies cutanées. Il a ainsi appelé les industriels à mettre un terme aux atteintes à l'environnement et à équiper leurs établissements de stations de traitement des eaux, conformément aux études et aux exigences réglementaires.

Enfin, le responsable a exhorté les citoyens à adopter un comportement écoresponsable en veillant à la propreté des plages et en ramassant leurs déchets afin de préserver le littoral tunisien.