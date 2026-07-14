Tunisie: Identifiant national de santé - Plus de 9.000 patients déjà enregistrés au pays

La Tunisie poursuit le déploiement de son identifiant national de santé, avec plus de 9.000 patients enregistrés en quelques semaines, a annoncé lundi la direction régionale de la Santé de Tunis.

Réunie lundi, la commission de veille chargée de l'identité des patients a évalué l'état d'avancement du projet en présence de médecins, de responsables administratifs, de représentants du Centre informatique du ministère de la Santé et de spécialistes en intelligence artificielle.

Selon la même source, les participants ont salué les progrès réalisés grâce à la coordination entre les différents intervenants, estimant que le nombre de patients déjà enregistrés témoigne du succès de cette première phase.

La réunion a également permis de définir les prochaines étapes du projet, notamment le recours à l'intelligence artificielle afin de réduire les cas de doublons dans les enregistrements et d'améliorer la fiabilité ainsi que la qualité des bases de données sanitaires.

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L'objectif est de mettre en place une identité numérique de santé unique pour chaque patient.

À l'issue de ses travaux, la commission a approuvé un plan d'action qui sera mis en oeuvre à titre pilote à l'hôpital universitaire La Rabta, avant une généralisation progressive à l'ensemble des établissements hospitaliers du pays, dans le cadre de la modernisation du système d'identité sanitaire numérique.