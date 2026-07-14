Congo-Brazzaville: DGSP - L'unité a désormais son étendard

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), placée sous le commandement du général Serges Oboa, a présenté officiellement, le 11 juillet à Brazzaville, son étendard. La seconde séquence de la cérémonie a été consacrée au port d'insignes de grade de colonel-major par François Mbossa pour le compte du troisième.

La manifestation a débuté par le rituel consacré à la présentation du tout premier étendard de la DGSP, une enseigne militaire qui désormais incarne l'identité et les valeurs de cette unité chargée de la protection du chef de l'État et de ses hôtes. « Aujourd'hui est un jour particulier, en ce sens que nous avons eu l'honneur et le plaisir de présenter l'étendard de notre structure, et chacun de nous doit se reconnaître à travers celui-ci », a déclaré le général Serges Oboa.

L'étendard, symbole de cohésion et d'honneur, arbore la devise de la DGSP, désormais inscrite sur ce drapeau: « Loyauté, Protection, Efficacité ». Le général Serges Oboa a exhorté l'ensemble du personnel de sa direction à intérioriser cette devise qui sera sa boussole au quotidien. « La loyauté, c'est au président de la République et aux institutions constitutionnelles ; la protection, c'est ce que nous faisons tous les jours à travers nos différentes manoeuvres ; l'efficacité, humblement, on dirait que ce n'est plus à démontrer », a-t-il précisé.

La cérémonie a été ponctuée, par ailleurs, par la promotion du colonel François Mbossa au grade de colonel-major, unique promu de ce troisième trimestre à la DGSP, conformément au décret numéro 2026-238 du 30 juin 2026 portant nomination des officiers des Forces armées congolaises.

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Le nouvel officier supérieur a exprimé sa profonde gratitude pour cette promotion. « Je reçois cette promotion avec une grande émotion, parce que je suis le seul à être promu au troisième trimestre. Il y a eu une cérémonie spécialement pour moi. Vous savez, quand le président de la République prend son stylo et signe un décret pour vous, ce n'est pas une mince affaire », a déclaré le promu.

Le nouveau colonel-major a tenu à remercier le président de la République, commandant en chef des Forces armées congolaises, et le général Serges Oboa pour leur confiance. Il a promis de poursuivre son engagement avec la même assiduité et régularité. « On va toujours se battre. On ne va pas tomber dans une hibernation parce qu'on est passé colonel-major », a assuré François Mbossa.

Le général Serges Oboa, en le félicitant, a souligné que cette promotion répondait aux exigences opérationnelles de la DGSP. « On a encore besoin de votre expertise. Étant donné que nous avons décidé d'accélérer la marche, on a justement besoin des gens qui ont de l'expérience pour nous accompagner dans cette longue marche », a indiqué le directeur général de la sécurité présidentielle.

La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire.