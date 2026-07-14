Congo-Brazzaville: EMPGL - Les meilleurs élèves de l'année 2025-2026 gratifiés

La cérémonie de fin d'année 2025-2026 à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL) a eu lieu le 13 juillet, à Brazzaville, couplée à son 80e anniversaire de création.

Les statistiques présentées par le directeur des études issues des évaluations scolaires du concours d'orthographe et des compétitions sportives réunissant 21 lycées d'enseignement général, tant publics que privés, indiquent que Christian Junior Nkounka Kinouani, de la classe de 5e, a obtenu une moyenne de 17,35, faisant de lui le major de l'établissement. Jirhé Ouaoua, enfant de troupe inscrit au lycée Saint-Exupéry, est également major de l'établissement parmi ceux qui fréquentent ledit lycée, pour avoir réalisé une moyenne de 17,75. Ils ont reçu les prix d'excellence du président de la République.

Parlant du parcours exceptionnel de cette école, le commandant des écoles des Forces armées congolaises, le général de brigade Charles Victoire Bantadi s'est exprimé en ces termes : « Depuis sa création, notre école n'a cessé de former, d'éduquer dans la discipline du devoir et l'amour de la patrie les générations d'hommes appelés à servir dans leurs pays avec honneur et serviabilité.

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Cette cérémonie qui nous réunit ce jour est à la fois un devoir de mémoire envers ceux qui nous ont précédés ; un hommage aux anciens enfants de troupe qui font rayonner notre école. Elle est également le moyen pour nous de féliciter nos élèves, enfants de troupe, des efforts consentis tout au long de l'année et de les encourager à persévérer dans la quête de l'excellence, dans le respect des valeurs, de la discipline, de la loyauté, du courage et du patriotisme ».

Cette cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, a été marquée, entre autres, par la publication des résultats ainsi que la remise de don par l'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo au commandant de l'école, Camille Serge Oya, en présence des présidents des associations des AET d'Afrique. Comme d'habitude, cette cérémonie a intégré les rites et traditions de l'EMPGL : la transmission du fanion, le baptême de la promotion sortante et la publication des résultats scolaires.

Signalons qu'au-delà de la cérémonie, des activités sportives et de cohésion ont été organisées la veille, en compagnie des présidents des amicales soeurs du Bénin, de la Centrafrique, du Gabon, du Tchad et du Sénégal, prélude à la16e Journée nationale de l'AET qui sera célébrée le 16 juillet prochain.