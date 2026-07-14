Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - La compétition débutera le 24 juillet

La Fédération congolaise de football a procédé, le 13 juillet à son siège à Brazzaville, au tirage au sort de la Coupe du Congo qui mettra aux prises, à titre exceptionnel, treize équipes chez les dames et douze chez les messieurs.

Les équipes ont été sélectionnées en raison de leurs dernières performances. Il s'agit des anciens vainqueurs de la compétition et des finalistes.

Chez les messieurs, les formations ont été placées dans quatre poules de trois. Les deux premières seront qualifiées pour les quarts de finale. La poule A est composée du Club athlétique renaissance aiglons (Cara), la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) et l'AS Cheminots. Le Cara débute la compétition le 25 juillet en affrontant la JST. Le 29 juillet, la JST en découdra avec l'AS Cheminots et le dernier match de cette poule mettra aux prises l'AS Cheminots au Cara, le 1er août.

Le groupe B regroupe les Diables noirs, l'AS Otohô et Munisport . Le choc Diables noirs-AS Otoho lancera la compétition dans ce groupe, le 25 juillet. Le 29 juillet, AS Otohô recevra Munisport puis le 1er août, les Diables noirs se déplaceront à Pointe-Noire pour y affronter Munisport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La poule C mettra aux prises l'Etoile du Congo au Real Kondzo et Patronage Sainte-Anne. L'Etoile du Congo affrontera le Real Kondzo, le 25 juillet. Le 29 juillet, Real Kondzo jouera contre Patronage Sainte-Anne puis, le 1er aout, Patronage Sainte-Anne accueillera l'Etoile du Congo.

L'Athlétic club Léopards de Dolisie, dans le groupe D, débutera la compétition en affrontant V Club, le 25 juillet. Le 29 juillet, V Club recevra l'Interclub et, le 1er août, Interclub recevra l'AC Léopards.

En quarts de finale, le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe C puis le premier du groupe C jouera contre le deuxième du groupe A. Les deux vainqueurs se retrouveront en demi-finale. Dans l'autre partie du tableau, le premier du groupe B affrontera le deuxième du groupe D et le premier du groupe D jouera contre le deuxième du groupe B. Les deux vainqueurs se retrouveront en demi-finale.

Chez les dames, la poule A regroupe l'AC Colombe, les Diables noirs et le FC Porto. Le groupe B mettra aux prises le CESB, FC La graine et Rayon du soleil. Epah Ngamba, FC Azur et Tula Ka Tula composent le groupe C et le Football club féminin La source aura pour adversaires Galactic excellence, le FC Bouenza et le Club déportivo Allianga. Le même schéma appliqué chez les messieurs l'est aussi pour les dames. En version féminine, la Coupe du Congo débutera le 24 juillet par les rencontres AC Colombe-Diables noirs, CESB-FC La graine, Epah Ngamba-FC Azur, puis La source-Galactic et FC Bouenza- CD Allianga.