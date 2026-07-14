Congo-Brazzaville: CNSS - Quatre leviers identifiés pour améliorer la couverture sociale

A la faveur des festivités marquant les 70 ans de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), célébrés en grande pompe le 10 juillet aux Tours jumelles de Mpila, à Brazzaville, son directeur général, Evariste Ondongo, retraçant le parcours élogieux de sa structure depuis sa création en juin 1956, a décliné la vision qu'il caresse pour porter plus haut son étendard. Une ambition consutitée autour de quatre piliers majeurs.

Devant sa ministre de tutelle, Ingrid Ghislaine Ebouka-Babackas, et un parterre d'invités de marque, le directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo, a assuré que sa vision est de doter le Congo d'un régime social digne, aux standards internationaux. Sa stratégie de développement dûment conçue porte sur quatre piliers essentiels.

Il mise en premier sur l'extension de la protection sociale à d'autres catégories socioprofessionnelles afin de bien renflouer les caisses, le régime social de la CNSS ne couvrant à ce jour que 10 à 15% de la population active, basé essentiellement sur les salariés.

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Evariste Ondongo prévoit aussi de développer l'action sociale de la CNSS en construisant des centres médico-sociaux destinés à la prise en charge des assurés. L'objectif du projet est de limiter le nombre d'évacuations sanitaires de ses contribuables qui, selon lui, coûtent très cher à la caisse.

La vision du directoire porte également sur la transformation numérique de la CNSS. Il s'agira de développer des services digitaux en son sein afin de promouvoir le recouvrement et le paiement des cotisations ainsi que des prestations sociales en ligne. L'objectif est que toutes les opérations en ligne se fassent à partir des téléphones.

« La CNSS est actuellement gangrénée par la fraude qui limite sa gestion. Les employeurs qui ne déclarent pas le nombre exact de leurs salariés, les usurpations d'identité, des problèmes des pompes funèbres, puisque nous n'arrivons pas à voir le vrai fichier des décédés. Ce qui fait que des ayants droit mal intentionnés perçoivent frauduleusement des pensions, et cela nous coûte des milliards. Mais si toutes les opérations de paiement et de recouvrement se font en ligne, nous allons régler le problème », a souligné Evariste Ondongo.

Le directeur général a fait également savoir que la CNSS compte 58 907 employeurs qui cotisent, pour 333 334 travailleurs déclarés.

Créée en 1956, la caisse compte actuellement sept directions centrales, dix directions départementales et sept agences à travers le pays, pour un coût de prestation de 81 milliards FCFA. Elle redistribue chaque année 91 milliards FCFA au profit des veuves, des orphelins, des travailleurs accidentés et des retraités. Pour garantir et améliorer son autonomie, elle investit dans les marchés financiers et dans l'immobilier afin de diversifier ses sources de revenu. Evariste Ondongo veut éviter que la caisse soit trop tributaire des cotisations sociales, dans un pays où l'économie peine à soutenir le régime social.