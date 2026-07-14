Sénégal: Ba Dy Ndiaye, un héritage d'excellence au CFP de Tivaouane

Tivaouane — La directrice du Centre de formation professionnelle (CFP) de Tivaouane, Ba Dy Ndiaye, admise à faire valoir ses droits à la retraite, quitte une structure qu'elle a largement contribué à hisser parmi les références de la formation professionnelle au Sénégal, en trente ans de carrière, d'abord comme formatrice, puis comme cheffe d'établissement.

Arrivée au CFP de Tivaouane le 1-er octobre 1996, en tant que formatrice en économie familiale et sociale, elle a été nommée directrice par intérim en 2001, avant d'être confirmée à ce poste en 2002. Depuis, elle a impulsé une véritable mutation du centre.

Sous ses ordres, le CFP est passé de deux filières de formation - couture et cuisine - à six métiers, avec l'ouverture des filières coiffure, électricité, production horticole et élevage.

Les effectifs sont passés de 51 à 303 apprenants, le personnel de six à quarante agents, a-t-elle noté dans un entretien avec l'APS.

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Le centre s'est également doté d'un mur de clôture et d'importantes infrastructures. Un bloc administratif, un restaurant d'application, des salles de couture, de coupe, de cuisine, une salle informatique, des salles de cours, des cuisines modernes se sont ajoutés au patrimoine de l'établissement.

Sur la même période, la direction a réhabilité l'atelier de teinture, le poulailler et le bloc sanitaire.

Comme tableau de bord, la responsable dit avoir adossé sa gestion à un plan stratégique de développement (PSD), appuyé par des partenaires.

L'accompagnement des autorités administratives et éducatives lui ont été d'une grande utilité, fait-elle valoir.

Elle se souvient avoir collaboré avec neuf préfets, de Yandé Touré à l'actuel préfet Abou Sow, ainsi qu'avec sept inspecteurs de l'Éducation et de la Formation, d'Abdou Aziz Ly à l'actuel IEF Issa Ndior.

Mme Ba se dit reconnaissante à l'égard des ministres qui se sont succédé au département en charge de la Formation professionnelle, ainsi que des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers.

Dy Ndiaye Ba cite notamment l'ONG ADEF/Afrique et les entreprises ayant accompagné le développement de la formation duale école-entreprise, une des "innovations majeures" mises en oeuvre sous son magistère.

La généralisation de l'approche par les compétences (APC), et la révision régulière des référentiels de formation, afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi, ont aussi été des mesures-clefs, à ses yeux.

La directrice sortante ne manque pas de rendre hommage aux formateurs, au personnel administratif, aux maîtres d'apprentissage, aux anciens élèves et à tous les acteurs qui ont contribué à faire du CFP de Tivaouane un établissement performant.

À son successeur, elle recommande de consolider les acquis, de poursuivre les projets en cours, d'accélérer l'ouverture des filières industrielles prévues dans le Plan stratégique de développement et de relancer les projets intégrés en électricité et en coiffure.

Elle invite les formateurs, le personnel administratif, les apprenants et les partenaires à "maintenir haut le flambeau", afin de préserver l"'esprit d'excellence" qui anime le CFP de Tivaouane.

Après trois décennies consacrées à la formation de milliers de jeunes, Mme Ba entend désormais mettre son expertise au service des populations, à travers le lancement de son unité de transformation agroalimentaire, DY AGROGOLD, dédiée à la valorisation des produits locaux.

"Alhamdoulillahi Rabbil Alamine !" (Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers !), conclut-elle, se montrant comblée d'un parcours qu'elle juge "difficile, mais riche en réalisations", au service de la jeunesse sénégalaise.