Sénégal: Macky Sall annonce une visite éclair à Dakar, vendredi, pour rencontrer Diomaye Faye

Dakar — L'ex-président du Sénégal, Macky Sall (2012-2024), a annoncé dans un communiqué posté ce mardi sur le réseau social X, qu'il effectuera, vendredi, une visite éclair dans le pays, au cours de laquelle il aura un entretien avec son successeur Bassirou Diomaye Faye.

"Dans le cadre des consultations et visites que j'ai entreprises en rapport avec ma candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, je me rendrai au Sénégal le vendredi 17 juillet 2026", lit-on dans le texte.

Macky Sall précise qu'en raison d'un agenda international particulièrement chargé, il repartira aussitôt de Dakar après son entretien avec le chef de l'Etat, qu'il remercie "vivement" pour l'audience qu'il lui accordera.

"Mes remerciements vont également aux autorités religieuses et coutumières, pour leurs prières et marques de sympathie. De même, j'exprime ma profonde gratitude aux Sénégalaises et Sénégalais pour leur soutien et encouragement depuis l'annonce de ma candidature", a-t-il écrit.

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L'ancien président sénégalais, dont la candidature n'a jusque-là pas encore reçu le soutien officiel de son pays, brigue la succession d'Antonio Guterres, secrétaire général sortant de l'Organisation des Nations unies.

Il n'est plus retourné au Sénégal depuis son départ, le jour même de la passation de pouvoir avec Diomaye Faye, à destination du Maroc, après douze années à la tête du pays.

Dans son message, Macky Sall a indiqué à l'attention des militants de son parti, l'Alliance pour la République (APR), et de ses sympathisants, qu'il compte revenir une autre fois à Dakar, afin de leur "renouveler (sa) reconnaissance et (sa) gratitude".