Sénégal: BFEM 2026 - 5922 candidats attendus dans les 40 centres de Tambacounda (IA)

Tambacounda — L'inspection d'académie (IA) de Tambacounda (est) va présenter 5922 candidats à l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dont la session normale se tient sur l'étendue du territoire national à partir ce mardi 14 juillet.

Au total, 5922 dont 3390 filles et 2532 garçons répartis entre 40 centres d'examen et 44 jurys sont attendus dans les quatre inspections l'éducation et formation (IEF) de la région, selon un rapport présenté par l'inspection d'académie lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs des examens scolaires.

Pour l'IEF de Tambacounda, 3137 candidats dont 1821 filles et 1316 garçons répartis entre 20 jurys sont attendus dans les 17 centres d'examen.

L'IEF de Bakel compte 1385 candidats dont 826 garçons et 559 filles répartis entre 9 centres et 9 jurys.

L'IEF de Goudiry enregistre 608 candidats dont 323 filles et 285 garçons répartis entre 6 centres et 7 jurys, alors que celui de Koumpentoum compte 792 candidats dont 420 filles et 372 garçons répartis entre 8 centres et 8 jurys.

Pour le BFEM franco-arabe, l'académie de Tambacounda présente au total 40 candidats dont 35 filles et 5 garçons.