Sénégal: Le BFEM 2026 entre dans l'ère du QR Code - Plus de 195 000 candidats entament les derniers examens nationaux

Après le baccalauréat, place le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dont les épreuves débutent ce mardi 14 juillet. Au total, 195 634 candidats, dont une majorité de filles, sont attendus dans 1 224 centres répartis sur l'ensemble du territoire national, mais également en Gambie et en Arabie saoudite. Les autorités annoncent un dispositif de sécurisation renforcé et poursuivent la modernisation des examens avec la consultation des résultats par QR Code.

Le coup d'envoi des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) est donné ce mardi 14 juillet dans toutes les académies du pays. Les candidats sénégalais résidant en Gambie et en Arabie saoudite participent également à cet examen qui marque l'achèvement du cycle moyen.

Selon le Directeur des Examens et Concours, Papa Baba Diassé, 195 634 candidats sont inscrits cette année contre 191 825 lors de la précédente session, soit une hausse de 3 809 candidats. Les filles restent majoritaires avec 114 891 candidates, ce qui représente 58,27 % de l'effectif total. Les candidats sont répartis dans 1 224 centres d'examen, tandis que 266 candidats à besoins éducatifs spéciaux, bénéficieront des dispositifs d'accompagnement prévus pour garantir l'équité des chances tout au long des épreuves des épreuves.

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Pour assurer le bon déroulement de cet examen, les autorités disent avoir consolidé les mesures organisationnelles et sécuritaires. Papa Baba Diassé rappelle que les décisions arrêtées à l'issue du Conseil interministériel consacré aux examens, ont permis de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté éducative tout en renforçant la sécurisation des sujets et des centres d'examen

La session 2026 du BFEM est marquée par une innovation importante dans le cadre de la digitalisation des services du ministère de l'Éducation nationale.

Pour la première fois, les candidats pourront consulter leurs résultats en ligne en scannant le QR Code figurant sur leur convocation, sans être contraints de se rendre dans les centres d'examen. Après le succès de cette expérience lors du baccalauréat, cette innovation a pour objectif de faciliter l'accès aux résultats, de réduire les rassemblements devant les centres, d'atténuer le stress lié à l'attente des proclamations et de poursuivre la modernisation de l'administration éducative.

A travers cette évolution, le ministère entend poursuivre la transformation numérique du système éducatif et offrir des services publics plus accessibles, plus rapides et plus sécurisés aux candidats et à leurs familles.