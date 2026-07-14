Centrafrique: À Bangui, la pénurie de carburant persiste et inquiète les consommateurs

Dans plusieurs stations-service de la capitale, les files d'attente s'allongent devant les pompes depuis une dizaine de jours. Cette situation perturbe le bon déroulement des activités socio-économiques et alimente l'inquiétude des consommateurs.

Au bord de la route, sous le soleil de midi, Boniface pousse sa moto, l'air épuisé. Le visage couvert de sueur, il rentre chez lui après une longue attente dans une station-service. « Je n'ai pas trouvé de carburant à la station. Comme j'habite à 12 kilomètres d'ici, je suis obligé de pousser ma moto pour rentrer. Je suis fatigué, mais il n'y a rien à faire. »

Face à la rareté de l'essence et du gazole dans les stations-service, de nombreux usagers se tournent vers les revendeurs installés au bord des routes. Mais chez ces vendeurs, le prix du litre atteint 1500 francs CFA, au lieu de 1100 francs CFA. Mais la qualité laisse à désirer, selon Habib, un usager. « C'est pas normal, mais pour l'instant, on ne peut qu'avoir le carburant chez eux. Ils vendent parfois un carburant de mauvaise qualité, mélangé avec de l'eau ou d'autres produits. Nous savons que cela peut endommager nos moteurs, mais nous n'avons pas le choix. »

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Pays enclavé et fortement dépendant des importations de produits pétroliers, la République centrafricaine reste exposée aux difficultés d'approvisionnement. Le carburant est principalement acheminé via les ports du Cameroun et de la République du Congo.

« Cette situation affecte déjà fortement le panier de la ménagère »

Dans les marchés et les quartiers populaires de la capitale, les effets de cette crise commencent aussi à se faire sentir selon Alphonsine. « Il n'y a pas d'essence et cela entraîne l'augmentation du coût de transport. L'acheminement de certains produits devient difficile et les prix augmentent. Cette situation affecte déjà fortement le panier de la ménagère. »

Le ministère de l'Énergie n'a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle crise. Une source gouvernementale évoque toutefois des difficultés d'approvisionnement et assure qu'un retour à la normale est attendu dans les prochains jours.