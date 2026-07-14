Ile Maurice: Vol de bijoux d'une valeur de Rs 350 000 lors d'une réception

Une enquête policière a été ouverte à la suite d'un important vol de bijoux survenu dans une salle de réception située sur Gros-Bois Link Road. Les faits se seraient produits entre 23 h 50 le samedi 11 juillet et 7 heures le dimanche 12 juillet.

Dans plainte déposée à la police, une femme âgée de 38 ans a dit avoir rangé un collier ainsi qu'une paire de bracelets de couleur jaunâtre dans son sac à main avant de constater leur disparition au petit matin. La valeur totale des bijoux volés est estimée à Rs 350 000. Ils auraient été dérobés à l'intérieur d'une pièce de la salle de réception. La zone concernée est partiellement couverte par un système de vidéosurveillance, ce qui pourrait aider les enquêteurs dans leurs investigations.

Toutefois, la plaignante a indiqué qu'elle ne dispose d'aucun témoin pouvant faire la lumière sur les circonstances du vol.

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Dans sa déposition, elle a fait aussi part de ses soupçons à l'égard d'un membre de sa famille. À ce stade, cette personne n'a fait l'objet d'aucune inculpation et ces allégations devront être vérifiées dans le cadre de l'enquête policière. La police poursuit ses investigations afin de déterminer les circonstances exactes de cette disparition et de retrouver les bijoux.