Ile Maurice: Neuf jours après son accident, Roger Lapureté succombe à ses blessures

L'espoir de le voir rentrer chez lui s'est finalement envolé. Roger Lapureté, 57 ans, habitant de Bramsthan, est décédé le dimanche 12 juillet à l'hôpital SAJ, à Flacq, où il était admis depuis un grave accident de la route survenu le 4 juillet sur le by-pass d'Argy, à Flacq.

Il circulait à motocyclette en direction de La Porte, lorsqu'une voiture conduite par une jeune automobiliste de 18 ans qui débouchait d'une intersection, l'a percuté. Grièvement blessé, il avait été pris en charge par le SAMU et hospitalisé. Son état avait été jugé très sérieux.

Selon les informations de la police, l'alcootest pratiqué sur la conductrice s'est révélé négatif. Les deux véhicules ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'investigations.

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Clelie Lapureté raconte que son père se rendait à l'église de Poste-de-Flacq pour y déposer des dons destinés à une soirée de prière lorsque le drame est survenu. «Les médecins nous avaient expliqué qu'il avait cinq côtes fracturées et que sa rate avait été gravement endommagée», confie-t-elle. Il a dû subir une ablation. Après plusieurs jours d'hospitalisation, son état semblait s'améliorer, redonnant espoir à ses proches.

Quelques heures seule- ment avant son décès, Roger Lapureté avait eu une longue conversation avec sa fille. «Il m'a dit qu'il pardonnait à la conductrice parce qu'elle est jeune et qu'elle a toute sa vie devant elle. Il m'a simplement demandé que la vérité soit faite», raconte-t-elle avec émotion. Peu après, la famille a reçu le coup de téléphone qu'elle redoutait.

Très connu à Bramsthan pour sa générosité, Roger Lapureté travaillait au sein du groupe Constance. «Tout le monde dit qu'on ne retrouvera pas quelqu'un comme lui. Même sur son lit d'hôpital, il partageait ce qu'il avait avec les autres patients.» La disparition de ce père de famille est d'autant plus douloureuse qu'il se réjouissait de célébrer prochainement le mariage de son fils aîné. Il devait également fêter son 58e anniversaire le 19 juillet.

Selon des témoins de l'accident, la conductrice n'aurait pas actionné son clignotant avant de s'engager sur la route. Cet élément fait partie des vérifications entreprises par les enquêteurs. Estimant que le by-pass d'Argy est particulièrement dangereux, la fille de la victime lance un appel aux autorités afin que des mesures soient prises pour renforcer la sécurité routière dans cette zone, notamment l'installation de caméras Safe City. «Pour nous, il est malheureusement trop tard. Mais si cela peut éviter qu'une autre famille vive le même drame, ce sera déjà beaucoup», conclut-elle.

Le corps de Roger Lapureté a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, où une autopsie a été pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès. L'enquête policière se poursuit. Les funérailles de la victime auront lieu aujourd'hui.