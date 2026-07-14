Ile Maurice: Antoine Domingue démissionne pour raisons de santé et dénonce des désaccords internes

Le président de l'Utility Regulatory Authority (URA), Antoine Domingue, Senior Counsel, a présenté sa démission au président de la République, hier. Dans sa lettre, dont nous nous sommes procuré une copie, il évoque notamment des raisons de santé, tout en faisant état de plusieurs difficultés rencontrées depuis son arrivée à la tête de l'institution.

Dans ce courrier, Me Domingue fait part de désaccords internes qui, selon lui, auraient compliqué le fonctionnement de l'autorité. Il s'interroge également sur l'avenir de l'URA dans sa structure actuelle. Le président démissionnaire évoque par ailleurs des défis organisationnels et des problématiques liées aux ressources humaines qu'il dit avoir hérités de la précédente administration, estimant qu'ils ont constitué des freins à l'efficacité de l'organisme.

Me Domingue indique aussi que sa proposition de nommer un ancien Chief Engineer du CEB au poste de commissaire n'aurait pas été retenue. Il mentionne également les démarches du conseil d'administration visant à revoir l'application du cadre du Pay Research Bureau à l'URA, une mesure qu'il estime nécessaire afin de préserver davantage l'indépendance de l'autorité. Dans sa lettre, il déplore aussi que certains articles de presse récents aient été publiés sans qu'il ait été sollicité pour apporter ses explications. Il indique que cet élément a également pesé dans sa décision de se retirer de ses fonctions.