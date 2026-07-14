Ile Maurice: Deux touristes allemands égarés retrouvés sains et saufs

Une randonnée qui aurait pu tourner au cauchemar s'est finalement terminée par un soulagement. Deux touristes allemands qui s'étaient égarés dans la soirée du lundi 13 juillet à Sept-Cascades, Henrietta, ont été retrouvés sains et saufs grâce à l'intervention rapide des éléments de la Special Operations Division (SOD) de Coromandel.

L'alerte a été donnée aux alentours de 19 heures après que les deux visiteurs allemands ont réalisé qu'ils ne parvenaient plus à retrouver leur chemin. Selon les premières informations, ils se trouvaient alors près de la sixième cascade et malgré leurs efforts, ils n'arrivaient pas à regagner le sentier. Rapidement mobilisés, les membres du SOD de Coromandel se sont rendus sur place afin de mener les recherches dans cette zone au relief accidenté. Après plusieurs heures d'opération, les secouristes ont finalement réussi à retrouver les deux touristes vers 21 heures.

Après plusieurs heures d'inquiétude, le soulagement était au rendez-vous pour les deux touristes allemands, qui ont été retrouvés sains et saufs. Accompagnés par les secouristes jusqu'à un endroit sécurisé, ils ont ensuite pu regagner leur domicile. Aucun blessé n'a été signalé et aucun transport vers un centre hospitalier n'a été nécessaire. Grâce à la réactivité et au professionnalisme des équipes du SOD de Coromandel, cette mésaventure s'est achevée sur une note positive. Pour les deux touristes, l'inquiétude a laissé place au soulagement après plusieurs heures d'incertitude au coeur de la nature.

Cette situation rappelle une nouvelle fois l'importance, pour les randonneurs et les visiteurs des sites naturels, de bien préparer leurs sorties, de rester prudents et de privilégier les parcours balisés lorsqu'ils explorent des endroits difficiles d'accès.

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