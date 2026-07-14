Ile Maurice: Conduire la nuit - Redoublez de vigilance

14 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

En hiver, la nuit tombe plus tôt et les conditions de conduite deviennent plus exigeantes. La visibilité est réduite, les distances sont plus difficiles à évaluer et les dangers peuvent surgir à tout moment : piétons peu visibles, cyclistes sans éclairage, animaux ou véhicules mal stationnés.

Pour rouler en toute sécurité, il est essentiel de vérifier le bon fonctionnement des phares, des feux arrière et des clignotants avant chaque trajet. Un pare-brise propre améliore également la visibilité et réduit l'éblouissement causé par les phares des véhicules venant en sens inverse.

Adaptez votre vitesse aux conditions, augmentez la distance de sécurité et utilisez correctement vos feux, en passant en feux de croisement lorsque vous croisez un autre véhicule. Enfin, si vous ressentez de la fatigue ou de la somnolence, faites une pause dans un endroit sûr.

La nuit demande davantage de prudence. Chaque décision au volant peut sauver une vie.

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