Ile Maurice: Onze ans après le meurtre de sa grand-mère, il tue son frère handicapé

Un nouveau drame familial a endeuillé Kalachand Road, à Mahébourg, hier. Bassodeo Aukhajah, 48ans, aussi connu comme «Sachin», a perdu la vie après une violente agression dont l'auteur présumé serait son frère, Aswind Aukhajah, 45ans. Ce dernier est déjà connu de la justice. En 2018, il avait été condamné à 12ans de prison pour le meurtre de leur grand-mère maternelle, Batassiah Gopaul, commis en 2015.

Une dispute à cause de l'alcool

Selon les informations recueillies, le drame d'hier aurait éclaté à la suite d'une dispute entre les deux frères liée à la consommation d'alcool. Sachin, qui était handicapé, était issu d'une fratrie de quatre enfants. Ses proches racontent qu'il avait l'habitude de boire avec Aswind et leur frère cadet. «Kouma li ti pe gagn pansion, zot dimann li kas pou aste labwason», confie un proche, expliquant que Sachin aurait parfois donné de l'argent pour acheter de l'alcool.

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Le jour du drame, Aswind Aukhajah aurait voulu que son frère boive avec lui. Face au refus de Sachin, une altercation aurait éclaté. Le suspect se serait alors emporté et l'aurait violemment agressé. Alerté par la scène, leur frère aîné, Sanjeev Aukhajah, serait arrivé sur les lieux. Selon son témoignage, Aswind lui aurait expliqué que Sachin aurait souillé ses vêtements. «Mo'nn dir li be li andikape, si linn sal so linz, so mama lamem pou netway li. Pa bizin bat li», aurait répondu Sanjeev, qui affirme avoir tenté de raisonner son frère. Malgré cela, Aswind aurait continué à s'en prendre à Sachin avant de le traîner dans la cour.

Sanjeev raconte également qu'une précédente dispute aurait opposé Aswind à son fils l'année dernière. Selon lui, cette altercation avait dégénéré et son fils avait été blessé. «Li ti kas ledwa mo garson, mo pann kapav trouv sa. Mo'nn vinn akize, li linn vinn viktim», confie-t-il.

Pour Sanjeev, le comportement de son frère est inquiétant. «Sa bann kalite dimounn-la bizin anferm zot a vi sa. Bizin pena sorti. Pena mo pou dekrir enn dimounn koumsa. Enn danze piblik sa», déclare-t-il. Des proches de la famille estiment également qu'Aswind Aukhajah ne devrait pas retrouver la liberté. Ils affirment qu'il avait des comportements jugés inquiétants, notamment le fait de prendre des vêtements appartenant aux femmes de la maison pour les porter.

En rentrant chez lui, Sanjeev aurait appris qu'Aswind avait lavé Sachin et l'avait recouvert d'un drap. Trouvant la situation suspecte, il serait allé voir son frère et aurait constaté que le corps était froid. Il a alors alerté la police. «Li ti sorti. Kan mo'nn apel lapolis, li ti pe retourne. Linn asize dan mem lasam kot ena kadav Sachin, li get televizion kouma dir pena nanye.»

Bien connu des services de police

La police s'est rendue sur place et le décès a été constaté. Une autopsie devra déterminer les causes exactes de la mort. Aswind Aukhajah a été interpellé par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg et devra comparaître devant le tribunal.

L'enquête, menée sous la supervision du Detective Inspector Vincent St Mart, se poursuit.

Le nom d'Aswind Aukhajah est déjà associé à un précédent drame familial. En février 2015, il avait été arrêté après la mort de sa grand-mère maternelle, Batassiah Gopaul, âgée de 89 ans. L'octogénaire, alitée depuis plusieurs années, avait succombé aux blessures qui lui avaient été infligées par son petit-fils. L'autopsie avait conclu à une hémorragie sous-durale.

Lors de son procès, Aswind Aukhajah avait expliqué avoir été agacé par sa grand-mère alors qu'elle regardait la télévision. Des proches avaient toutefois avancé une autre version, affirmant que le conflit aurait éclaté après que la vieille dame a refusé de lui donner de l'argent pour acheter de l'alcool. En mars 2018, la cour intermédiaire l'avait condamné à 12 ans de prison pour ce crime. Après avoir bénéficié d'une remise de peine, Aswind Aukhajah avait retrouvé la liberté en 2024.

Depuis, il avait de nouveau eu affaire à la justice. L'année dernière, il avait été arrêté dans une affaire de vol. Il venait également d'être libéré, il y a environ deux semaines, après avoir été détenu dans le cadre d'une affaire d'agression. Les proches décrivent un homme au comportement violent depuis plusieurs années. Des habitants de la localité affirment qu'il aurait eu des démêlés avec la justice dès son adolescence et aurait été placé en Correctional Youth Centre.

La famille Aukhajah avait également été frappée par un autre drame. Leur père, Jeewoolall Aukhajah, avait été retrouvé mort dans des circonstances tragiques, son corps ayant été découvert calciné dans le domicile familial. Cette affaire n'aurait pas connu de suite judiciaire connue.