Afrique: La CUA appelle à une refonte en profondeur du système éducatif africain grâce à la transformation numérique

Addis Ababa — La Commission de l'Union africaine (CUA) a appelé les pays africains à transformer en profondeur leurs systèmes éducatifs grâce à l'innovation numérique.

S'exprimant lors de l'inauguration du salon « Innovating Education in Africa Expo 2026 » à Addis-Abeba, le commissaire de l'UA chargé de l'éducation, des sciences, de la technologie et de l'innovation (ESTI), le professeur Gaspard Banyankimbona, a souligné que la technologie devait remodeler l'ensemble de l'écosystème d'apprentissage, plutôt que de se contenter d'introduire des ordinateurs dans les salles de classe.

Un salon de deux jours, organisé sous le thème « Accélérer la transformation numérique de l'éducation : déployer à grande échelle des solutions innovantes pour la Décennie de l'Union africaine pour l'éducation et le développement des compétences 2025-2035 », a réuni des ministres, des éducateurs, des chercheurs, des partenaires de développement, des investisseurs, des innovateurs et des représentants de la jeunesse issus de plus de 20 pays africains et internationaux.

Ce rassemblement vise à promouvoir des solutions d'éducation numérique évolutives et pilotées par l'Afrique, dans le cadre de la Décennie d'action accélérée pour la transformation de l'éducation et le développement des compétences de l'Union africaine.

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S'adressant aux participants, M. Banyankimbona a appelé à une collaboration continentale renforcée afin de moderniser les systèmes éducatifs et de mieux préparer la population jeune africaine, en pleine croissance, à l'avenir.

Il a souligné que la transformation numérique devait aller au-delà de la simple introduction d'ordinateurs et de tablettes dans les salles de classe, pour changer fondamentalement le fonctionnement de l'enseignement, de l'apprentissage, de la recherche et des marchés du travail.

« La transformation numérique ne se résume pas à installer des ordinateurs et des tablettes dans les salles de classe. Elle implique de repenser complètement la manière dont nous enseignons, apprenons, menons nos recherches et, en fin de compte, construisons notre continent », a-t-il ajouté.

Le commissaire a déclaré que les systèmes éducatifs devaient favoriser l'inclusion numérique tout en adaptant l'apprentissage aux exigences en constante évolution des marchés du travail, grâce à une meilleure connaissance de ces derniers.

Selon M. Banyankimbona, doter les jeunes Africains de compétences numériques, de créativité et de confiance en eux, tout en préservant leur identité culturelle, permettra au continent de se positionner comme un leader mondial de l'innovation.

« Si nous dotons nos jeunes de compétences numériques, de créativité et de confiance en eux tout en les ancrant dans leurs racines culturelles, l'Afrique fera bien plus que simplement participer à l'avenir : nous le façonnerons activement. »

La responsable de la division Éducation de l'Union africaine, Sophia Ashipala, a décrit l'Expo comme « une célébration de l'imagination africaine », soulignant les réalisations de l'initiative « Innovating Education in Africa » depuis son lancement en 2018.

Elle a indiqué que cette initiative avait reçu plus de 12 700 propositions d'innovation, identifié 180 projets prometteurs, octroyé des subventions d'accélération pouvant atteindre 100 000 dollars américains à 41 initiatives et touché plus d'un million de personnes à travers le continent.

« Derrière chaque chiffre, un enseignant a été autonomisé, un enfant a été inspiré, une école a été transformée et une communauté a retrouvé l'espoir », a-t-elle souligné, ajoutant que les universités s'étaient engagées à renforcer les infrastructures de recherche, tandis que les établissements d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) et les entreprises spécialisées dans les technologies éducatives avaient présenté des solutions de connectivité numérique évolutives.

Les concepteurs de programmes d'études ont également convenu d'intégrer l'intelligence artificielle, la robotique et les compétences vertes dans des programmes centrés sur l'apprenant et ancrés dans les langues et le patrimoine culturel africains.

Claude Landry, responsable de la coopération au sein du Programme de développement panafricain et régional de la Mission du Canada auprès de l'UA, a félicité les innovateurs africains pour avoir élargi l'accès à une éducation de qualité, en particulier dans les communautés défavorisées.

« Leurs innovations élargissent les perspectives offertes aux apprenants issus de communautés défavorisées, soutiennent les enseignants et contribuent à doter les jeunes des compétences nécessaires pour s'épanouir dans une économie de plus en plus numérique. »

M. Landry a également souligné la récente contribution de 10 millions de dollars américains du Canada destinée à soutenir l'éducation et l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) à travers l'Afrique, et a appelé à redoubler d'efforts pour passer de projets pilotes à des solutions à grande échelle.

Selon les organisateurs, les discussions menées tout au long du salon ont porté sur l'accélération de la mise en oeuvre concrète des initiatives en matière d'éducation numérique.

Ce salon devrait permettre de renforcer les partenariats intersectoriels et d'aligner les réformes éducatives sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine afin d'améliorer la compétitivité, la productivité et la mobilité des jeunes sur l'ensemble du continent.

Les délégués ont identifié la formation des enseignants, l'accès abordable à Internet et l'élaboration de supports pédagogiques numériques adaptés au contexte culturel comme des priorités immédiates, tandis que les partenaires internationaux ont réaffirmé leur engagement à long terme en faveur de la transformation du système éducatif africain.