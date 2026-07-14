Ethiopie: Le pays et l'Allemagne souhaitent renforcer leur partenariat économique et élargir leur coopération face aux défis mondiaux

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu avec le secrétaire d'État allemand au ministère fédéral des Affaires étrangères, Géza Andreas von Geyr, au sujet du renforcement des relations bilatérales.

Les deux parties ont examiné les moyens d'élargir leur coopération économique et de relever les défis régionaux et mondiaux communs.

Au cours de cette rencontre, le ministre Gedion a qualifié l'Allemagne de partenaire clé de l'Éthiopie en matière de coopération au développement et de commerce, soulignant la nécessité de renforcer encore la collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel tout en intensifiant leur engagement commun sur les enjeux mondiaux urgents.

Le secrétaire d'État von Geyr a réaffirmé les liens économiques solides qui unissent l'Allemagne à l'Éthiopie, soulignant que l'Allemagne reste une destination majeure pour les exportations éthiopiennes.

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Il a insisté sur l'importance d'approfondir les relations commerciales et d'investissement afin d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération en matière de développement de la main-d'oeuvre qualifiée, d'atténuation du changement climatique et de résilience, reflétant ainsi l'engagement commun des deux pays en faveur du développement durable et d'une croissance économique inclusive.

En outre, les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur les développements régionaux dans la Corne de l'Afrique et l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Ils ont souligné l'importance d'un dialogue continu et d'une coopération internationale pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

L'ENA a ainsi appris que cette rencontre avait réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie et de l'Allemagne à élargir leur partenariat de longue date grâce à un renforcement de leur collaboration économique, à la coopération au développement et à des efforts coordonnés sur les priorités régionales et mondiales.