Addis Ababa — Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré qu'il continuait à collaborer activement avec le Royaume d'Arabie saoudite sur les questions concernant les ressortissants éthiopiens dans ce pays du Golfe, notamment ceux faisant l'objet de poursuites judiciaires et de mesures judiciaires.

Dans un communiqué de presse publié lundi, le ministère a réaffirmé que le gouvernement éthiopien accordait la plus haute priorité au bien-être, à la protection et à l'assistance consulaire de ses citoyens vivant à l'étranger.

Le ministère a indiqué que l'Éthiopie continuait à dialoguer avec le gouvernement saoudien au plus haut niveau diplomatique, tandis que son ambassade à Riyad et son consulat général à Djeddah entretenaient une communication régulière avec les autorités saoudiennes compétentes.

Ces efforts visent principalement à obtenir un traitement humanitaire, à garantir l'accès aux services consulaires et à rechercher des solutions appropriées pour les ressortissants éthiopiens confrontés à des situations difficiles.

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Le communiqué souligne que cet engagement diplomatique et consulaire soutenu a donné lieu à des résultats humanitaires significatifs.

Au total, 1 971 ressortissants éthiopiens ont jusqu'à présent bénéficié des amnisties royales accordées par les autorités saoudiennes, le gouvernement éthiopien ayant déjà pris les dispositions nécessaires pour faciliter leur rapatriement.

Le ministère a qualifié ce résultat humanitaire de témoignage des relations bilatérales solides et de la coopération constructive que l'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont établies au fil des ans, notamment dans les domaines des affaires consulaires et de l'engagement humanitaire.

Réaffirmant son engagement à protéger les citoyens éthiopiens à l'étranger, le ministère a déclaré qu'il continuerait à utiliser tous les canaux diplomatiques et consulaires disponibles pour préserver les droits, les intérêts et le bien-être des Éthiopiens à l'étranger, tout en maintenant un dialogue étroit et constructif avec les autorités saoudiennes compétentes sur les questions en suspens concernant ses ressortissants.