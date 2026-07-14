Ile Maurice: Il agresse sa compagne au sabre, blesse un policier et enlève ses deux enfants

Muhammud Salaahud Din Khodadeen, âgé de 33 ans, a été arrêté dans la soirée du lundi 13 juillet, à Vacoas, au terme d'un déchaînement de violence marqué par une agression au sabre, la blessure d'un policier et l'enlèvement de deux enfants en bas âge. Les faits se seraient produits vers 21 h 40, près d'un guichet automatique à London Plaza.

Il se serait disputé avec sa compagne, âgée de 27 ans, l'accusant de l'avoir trompé. Il l'aurait giflée puis rouée de coups de pied avant de tenter de la frapper avec un sabre. Un policier, intervenu pour la protéger, a été blessé au bras gauche par l'arme. La femme est parvenue à se relever et à prendre la fuite. Il aurait alors foncé sur elle avec son camion, avant qu'un passant ne l'écarte de la trajectoire du véhicule.

Le même soir, le présumé agresseur se serait rendu chez la mère de sa compagne, à Résidence La Caverne, où il aurait menacé celle-ci avec le sabre avant d'enlever les deux enfants de sa compagne, âgés de trois ans et 18 mois.

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Une opération conjointe de la police de Vacoas et du Divisional Supporting Unit Central a permis de localiser son camion près d'une station d'essence, à Bonne-Terre. Lorsque les agents ont tenté de l'intercepter, il aurait foncé avec son véhicule sur le fourgon de police avant de brandir de nouveau son sabre en leur direction, lançant : «Mo pou koup zot.* Mo pa finn fer nanye mwa.» Maîtrisé au gaz lacrymogène, il a été appréhendé.

Les deux enfants ont été récupérés sains et saufs. Le policier a obtenu 21 jours de congé maladie après des soins à l'hôpital Victoria, à Candos.

Muhammud Salaahud Din Khodadeen, déjà visé par un mandat d'arrêt émis par la police de Port-Louis Sud, a été placé en cellule policière à Midlands sur instruction du surintendant Bhaugeerutty.