Ile Maurice: L'Unesco ouvre de nouvelles pistes de coopération avec le pays

Le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, et la déléguée permanente du gouvernement mauricien à l'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), Jasmine Toulouse-Olivier, ont eu une réunion de travail hier.

Plusieurs projets de l'agence des Nations unies pour l'éducation ont été présentés au ministre, notamment des bourses d'études dans les domaines des ressources en eau et du dessalement, des formations destinées aux professionnels de l'éducation, ainsi qu'un accompagnement pour une meilleure intégration de l'intelligence artificielle dans le système scolaire mauricien.

Jasmine Toulouse-Olivier a insisté sur l'importance pour Maurice de tirer pleinement profit de ces opportunités. «L'Unesco met des facilités à la disposition de l'île Maurice en matière d'éducation et d'environnement, notamment. Notre pays peut également bénéficier de l'expertise des professionnels de cette institution. Il faut qu'il y ait une cohésion avec le ministère de l'Éducation pour que les différents projets aboutissent.»

Projet pour les enfants à besoins spéciaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Unesco peut également mettre à la disposition du ministère des experts pour le développement des cursus scolaires et de programmes éducatifs, a indiqué Mahend Gungapersad. «Je remercie l'Unesco et sa déléguée. Nous aurons un soutien pour que les enseignants puissent disposer des outils nécessaires pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous verrons également comment bénéficier du soutien de l'Unesco pour lutter contre le harcèlement scolaire et accompagner les enfants à besoins spéciaux.»

Dans le cadre de cette collaboration, l'Unesco a invité Mahend Gungapersad à participer prochainement à un sommet international en Europe réunissant plusieurs ministres de l'Éducation afin de discuter des enjeux éducatifs mondiaux.