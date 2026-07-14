Ile Maurice: Le coup de frein de juin

Le pays a accueilli 668 471 visiteurs entre janvier et juin 2026, soit une progression de 1,5 % par rapport à la même période en 2025, selon les données de Statistics Mauritius. Cette hausse intervient dans un contexte marqué par des performances contrastées selon les marchés touristiques et les modes d'accès à la destination. Après un début d'année encourageant, la fréquentation a toutefois connu un léger repli au mois de juin.

Avec 89 098 arrivées enregistrées durant ce mois, le pays affiche une baisse de 8,4 %, comparativement à juin 2025. Ce recul intervient parallèlement à une diminution du trafic aérien, qui a comptabilisé 88 640 passagers sur la période.

À l'inverse, le transport maritime poursuit sa progression et confirme son potentiel. Sur les six premiers mois de l'année, le nombre de visiteurs arrivés par voie maritime est passé de 14 979 à 23 331, soit 55,8% de plus en glissement annuel.

L'Europe, n° 1

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Avec 415 764 visiteurs recensés au premier semestre, l'Europe représente toujours le principal bassin émetteur, malgré un léger recul de 0,6%. La France conserve sa position de premier marché avec 153 048 arrivées, enregistrant une progression de 0,8%. L'Allemagne affiche également une tendance favorable, avec une hausse de 13,4 %, portant le nombre de visiteurs à 60 227.

Cette dynamique reste toutefois inégale. Le Royaume-Uni, deuxième marché européen pour Maurice, connaît un ralentissement marqué. Le nombre d'arrivées britanniques s'établit à 59 954, soit une baisse de 16 % sur les six premiers mois de l'année. Ce recul a limité l'impact positif des performances enregistrées sur d'autres marchés européens.

Au-delà du continent européen, plusieurs régions affichent des résultats encourageants. L'Afrique progresse de 2,8 %, atteignant 147 017 visiteurs. Cette croissance est notamment soutenue par l'Afrique du Sud, qui enregistre une hausse de 7,1 % avec 51 858 arrivées. La Réunion demeure, pour sa part, un marché stable et fidèle avec 66 459 visiteurs, malgré une légère diminution de 0,6 %.

L'Asie confirme son rôle de principal relais de croissance. Avec 81 686 visiteurs au premier semestre, le continent affiche une progression de 11,3%. Cette performance est largement portée par l'Inde, qui continue de gagner du terrain avec 41 966 arrivées, soit une hausse de 11,9 %. À l'inverse, le marché américain connaît une évolution moins favorable. La fréquentation en provenance du continent recule de 6 %, principalement en raison d'une baisse de 4,5% du nombre de visiteurs américains, qui s'établit à 7 351 arrivées.

L'effet Mondial

Sur le plan économique, les premiers indicateurs disponibles confirment une amélioration des revenus générés par le secteur. Bien que les données complètes pour mai et juin 2026 ne soient pas encore disponibles, les recettes touristiques cumulées entre janvier et avril atteignent Rs 39,478 milliards, contre Rs 32,195 milliards sur la même période en 2025, soit une progression de 22,6 %. Le mois de janvier a été particulièrement performant, avec Rs 11,287 milliards de recettes. En février : Rs 9,339 milliards ; mars : Rs 9,564 milliards ; et avril : Rs 9,288 milliards. Ces résultats confirment la hausse de la contribution économique moyenne par visiteur, dans la continuité d'une année 2025 record ayant généré Rs 103,351 milliards de recettes touristiques.

Revenant sur le ralentissement observé en juin, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a expliqué qu'il intervient dans un contexte international incertain. Selon lui, plusieurs destinations touristiques ressentent actuellement les effets des tensions géopolitiques, notamment liés au conflit au Moyen-Orient.

«De nombreux voyageurs organisent et réservent leurs vacances deux à trois mois à l'avance. Dans un contexte de conflit, certains ont probablement choisi de reporter leur déplacement ou de ne pas finaliser leur réservation», a-t-il indiqué. Le ministre a également évoqué l'éventuel impact du début de la Coupe du monde en juin, tout en soulignant que des analyses supplémentaires seront nécessaires pour évaluer précisément son influence sur les arrivées touristiques. «Notre objectif demeure inchangé, faire de 2026 une année encore meilleure que 2025», a déclaré Richard Duval.