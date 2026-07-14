Ile Maurice: La SBM Tower met les micro, petites et moyennes entreprises à l'honneur

À l'occasion de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la SBM Tower a ouvert ses portes, le vendredi 10 juillet, à des artisans et entrepreneurs locaux venus présenter leurs produits et leur savoir-faire. Une initiative conviviale qui a rapproché employés et acteurs économiques, tout en réaffirmant l'engagement de la banque envers l'écosystème des MPME. Cela, dans le cadre de la Journée mondiale des MPME, observée le 27 juin.

Dès les premières heures de la matinée, le hall d'entrée de la SBM Tower s'est transformé en un véritable lieu de rencontres, de découvertes et de partage, mettant en lumière le dynamisme, la créativité et la passion des entrepreneurs locaux. Artisans, créateurs, producteurs et revendeurs ont pris place au coeur de la banque pour présenter leurs produits, leur savoir-faire et les histoires qui se cachent derrière leurs projets.

S'exprimant à cette occasion, Harish Luchmun, SME Lead à la SBM Bank, a déclaré : «À travers cette initiative, nous avons souhaité aller au-delà du soutien financier en offrant aux MPME une visibilité concrète et un accès direct à notre communauté interne. Les MPME sont au coeur de notre économie et de nos engagements. Cette mini expo-vente illustre notre volonté de créer des opportunités, de valoriser les talents locaux et de renforcer les liens qui font grandir notre écosystème.»

Les employés de la SBM ont répondu présents avec enthousiasme, prenant le temps de parcourir les différents stands, d'échanger avec les entrepreneurs et de découvrir des talents locaux parfois méconnus. L'initiative a insufflé un véritable vent de fraîcheur dans le quotidien professionnel, créant un moment privilégié de proximité et de connexion entre les employés et les acteurs qui font vivre l'écosystème des MPME.

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Au-delà d'une simple mini expo-vente, cette initiative s'est imposée comme une véritable plateforme de rencontres. Elle a permis de créer des passerelles entre les entrepreneurs et la communauté interne de la SBM, tout en rappelant le rôle fondamental des MPME dans la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable du pays.