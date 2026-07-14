Ile Maurice: Boxe - Mission podium pour les Mauriciens à Glasgow !

Rencontrés lors d'une séance d'entraînement au centre national de Vacoas, les quatre boxeurs sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth se sont montrés unanimes : ils vont donner le maximum pour décrocher une médaille à Glasgow en Écosse.

Merven Clair est, sans conteste, le plus expérimenté du groupe. Le natif de Rodrigues en sera à sa quatrième participation aux Jeux du Commonwealth après 2014 (Glasgow, Écosse), 2018 (Gold Coast, Australie) et 2022 (Birmingham, Angleterre). «Nous avons du faire avec les moyens du bord localement pour notre préparation. On aurait préféré effectuer une sortie internationale afin de mettre les gants, C'est une bonne chose que l'on ait quelques jours de stage en Irlande du Nord avant les Jeux. Personnellement, je me sens bien physiquement et moralement. Nos coaches nous ont fait faire beaucoup de circuit training et j'ai aussi effectué du travail individuel. Ce seront peut-être mes derniers Jeux et l'objectif est de décrocher une médaille pour la République de Maurice et pourquoi pas l'or ? Je vais faire de mon mieux», a confié le médaillé d'or des Jeux d'Afrique de 2019 au Maroc.

Choisi pour être capitaine de la sélection masculine à ces Jeux, Fabrice Valérie est surmotivé ! «La préparation s'est très bien passée. Et là, nous allons pouvoir nous affûter lors de ce stage final en Irlande du Nord. Je suis prêt psychologiquement et je n'attends plus que le début de la compétition. Pour mes premiers Jeux du Commonwealth, je vise un podium car j'ai travaillé très dur pour cela. Je me suis entraîné tous les jours depuis de nombreux mois. Je suis très confiant même si je sais que ce ne sera pas facile», a fait ressortir celui qui a atteint les quarts de finale des Championnats du Monde à Dubaï en décembre 2025.

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Posé et discret, Ziggy Agathe n'en est pas moins déterminé. «Je m'étais fixé comme objectif de faire partie de la sélection pour les Jeux du Commonwealth et j'ai travaillé dur pour cela», lance le champion de Maurice élite des 65 kg. «La préparation a commencé en janvier et elle s'est bien passée. Les coaches nous ont soumis à un travail de qualité pour nous mettre en condition. Je sens que j'ai progressé. J'espère que ce stage final va nous aider à progresser davantage. Je vais tout donner pour réaliser le meilleur résultat possible», ajoute-t-il.

Niven Chemben affirme, lui, que «physiquement, techniquement et mentalement», il se sent bien. Il aurait souhaité prendre part à au moins une compétition internationale avant les Jeux. «Je suis néanmoins confiant. Nous nous encourageons mutuellement au sein de l'équipe. Je vise une médaille. On ne sait pas comment ça va se passer et tout dépend de la volonté de Dieu. Je demande à la population mauricienne de nous soutenir à distance», déclare celui qui avait été battu en 8eᣵ de finale lors de sa participation aux Jeux de 2022 à Birmingham.

Seul médaillé d'or mauricien aux Jeux du Commonwealth, l'entraîneur national Richard Sunee tentera de montrer la voie à ses protégés. © Krishna Pather

Les pugilistes mauriciens auront l'opportunité de bénéficier de l'expérience de l'entraîneur national Richard Sunee qui demeure à ce jour le seul médaillé d'or mauricien aux Jeux du Commonwealth. Cet exploit remonte à la 16e édition à Kuala Lumpur en Malaisie en 1998. «Mes boxeurs sont en bonne conditions physique. Moralement, ils sont bien également. Lors de ce stage final, on aura la possibilité de les évaluer face à des sparring-partners. Je reste optimiste quant à nos chances de podium. A mon niveau, je ferai tout mon possible pour bien les encadrer», résume l'entraîneur national.

En camp d'entraînement en Irlande du Nord jusqu'au 20 juillet

Afin de finaliser leur préparation, les sélectionnés mauriciens pour les Jeux du Commonwealth effectueront un camp d'entraînement à Belfast en Irlande du Nord du 13 au 20 juillet. Ce camp d'entraînement International (Multi-Nation) verra également la participation de boxeurs de plusieurs pays dont l'Irlande, le Canada, la Grande Bretagne, l'Écosse, la France, l'Inde, la Zambie, la Nouvelle Zélande, l'Australie, les Îles Salomon, le Ghana, Fidji, Tonga, la Suisse et Tuvalu. Diriges par les entraîneurs Richard Sunee et Josian Lebon, Merven Clair, Fabrice Valérie, Ziggy Agathe et Niven Chemben seront rejoints par Chloé Gabriel. Croiser les gants avec des sparring-partners de qualité permettra certainement à nos pugilistes de mieux se situer et d'apporter les derniers réglages avant de se rendre à Glasgow.

Merven Clair

Date de naissance : 2 juillet 1993

Catégorie : 70 kg

Quatrième participation aux Jeux du Commonwealth après 2014 (Glasgow), 2018 (Gold Coast) et 2022 (Birmingham)

Principales performances : Médaillé d'or aux Jeux d'Afrique en 2019, Médaillé d'argent aux Championnats d'Afrique élite en 2017, Triple médaillé d'or aux JIOI (2015, 2019, 2023)

Fabrice Valérie

Date de naissance : 22 mars 2002

Catégorie : 55 kg

Première participation aux Jeux du Commonwealth

Principales performances : Médaillé d'argent aux Championnats d'Afrique élite en 2024, Médaillé de bronze aux Jeux d'Afrique en 2024, Médaillé d'or aux JIOI 2023

Ziggy Agathe

Date de naissance : 23 août 2001

Catégorie : 65 kg

Première participation aux Jeux du Commonwealth

Principales performances : Médaillé d'or aux JIOI 2023, champion de Maurice 2026

Niven Chemben

Date de naissance : 28 juillet 2002

Catégorie : 60 kg

Deuxième participation aux Jeux du Commonwealth après 2022 (Birmingham)

Principales performances : Médaillé d'or aux JIOI 2023, champion de Maurice 2026

Chloé Gabriel

Date de naissance : 1eᣴ février 2003

Catégorie : 54 kg

Première participation aux Jeux du Commonwealth

Principales performances : Championne d'Europe junior en juin 2019, championne d'Irlande élite en novembre 2024, championne de Maurice élite en mai 2026